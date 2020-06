Sony gaat games voor PlayStation 5 (PS5) op 4 juni onthullen

Na weken van speculatie heeft Sony eindelijk bekendgemaakt dat de games voor de PlayStation 5 op 4 juni zullen worden gepresenteerd. De livestream is op donderdag vanaf 22:00 Nederlandse tijd te bekijken op Twitch en YouTube.

PlayStation 5-games

Op de officiële PlayStation-blog bevestigde Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan ook dat het evenement van volgende week slechts het begin is van een reeks PlayStation 5-updates die in de toekomst zullen volgen. Het ligt daardoor voor de hand dat we nog even zullen moeten wachten op het ontwerp van de console.

“Daarom ben ik verheugd om te delen dat we je binnenkort een eerste blik zullen geven op de games die je gaat spelen nadat PlayStation 5 dit najaar lanceert. De games die naar PS5 komen, vertegenwoordigen de beste in de branche van innovatieve studio’s over de hele wereld. Studio’s, zowel grotere als kleinere, nieuwere en meer gevestigde studio’s zijn allemaal druk bezig geweest met het ontwikkelen van games die het potentieel van de hardware laten zien.

Deze digitale presentatie duurt iets meer dan een uur en voor het eerst zullen we allemaal samen de spanning samen virtueel beleven. Een gebrek aan fysieke gebeurtenissen heeft ons een geweldige kans gegeven om anders te denken en je mee te nemen op deze reis, hopelijk dichterbij de fans dan ooit tevoren. Dit maakt deel uit van onze serie PS5-updates en wees gerust, na de showcase van volgende week zullen we nog veel met je te delen hebben”, aldus Ryan.

De PlayStation 5-console wordt in het najaar wereldwijd gelanceerd. Wil je er zeker van zijn dat je de console op de dag van release ontvangt? Schrijf je dan in voor onze pre-order notificatiedienst, waarbij je direct een e-mail ontvangt wanneer een shop de console beschikbaar maakt.





