PlayStation Plus in september: PlayerUnknown’s Battlegrounds en Street Fighter V

De laatste week van augustus is aangebroken en dat betekent dat er weer twee nieuwe games in aantocht zijn voor PlayStation Plus-abonnees. Vanaf 1 september kunnen PlayStation Plus-gebruikers aan de slag met PlayerUnknown’s Battlegrounds en Street Fighter V. Beide games kunnen tot en met 5 oktober worden geclaimd.

Street Fighter V werd in 2016 uitgebracht en is sindsdien constant geüpdatet met nieuwe personages en stages. De populaire vechtgame bevindt zich momenteel in het vijfde en laatste seizoen en nieuwe content verschijnt nog steeds, ondanks dat Street Fighter V meer dan vier jaar oud is.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (ook bekend als PUBG) is een nog altijd populaire battle royale ontwikkeld door PUBG Corp. De shooter brengt maximaal 100 spelers samen op een eiland met het doel om als laatste over te blijven. Spelers kunnen ervoor kiezen om alleen te spelen of met een team van maximaal vier spelers. PlayerUnknown’s Battlegrounds verscheen in 2017 voor Windows en in de daaropvolgende jaren uitgebracht voor de Xbox One, PlayStation 4 en Google Stadia.

PlayStation 4-bezitters met een PlayStation Plus-abonnement kunnen in de tussentijd nog aan de slag met Fall Guys en Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Beide titels zijn tot en met 31 augustus te downloaden in de PlayStation Store.

