PlayStation Plus-games augustus nu beschikbaar: Fall Guys en Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered

Het is de eerste dinsdag van de maand en dat betekent dat er weer nieuwe PlayStation Plus-games beschikbaar zijn. PlayStation 4-bezitters met een PlayStation Plus-abonnement kunnen aan de slag met het gloednieuwe Fall Guys en Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, hoewel deze game al sinds vorige week kan worden geclaimd. Beide titels zijn per direct te downloaden in de PlayStation Store.

PlayStation Plus-games augustus

Fall Guys

Fall Guys Ultimate Knockout is een nieuwe multiplayergame dat meer dan 60 spelers ondersteunt. “Overleef een reeks hilarische uitdagingen totdat er één winnaar overblijft in deze kleurrijke online multiplayergame voor 60 personen!”, zo leest de officiële beschrijving. “Test je moed in meedogenloze free-for-alls of coöp-uitdagingen waarbij alleen het winnende team doorgaat naar de volgende ronde. Buig, stuiter en beuk je een weg door hilarische, op physics gebaseerde obstakels, van het inslaan van deuren tot balanceren op enorme wippen en het racen op bergen vol valstrikken.”

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Modern Warfare 2 wordt door velen gezien als de beste game in de Call of Duty-franchise. “Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered volgt onmiddellijk op de dramatische gebeurtenissen in Call of Duty 4 Modern Warfare en dompelt je onder in een meeslepend, actiegericht avontuur waarin je het moet opnemen tegen een dodelijke nieuwe dreiging die de wereld moet brengen op het punt van instorten”, aldus de ontwikkelaar. “De campagne voor één speler is volledig geremasterd met verbeterde texturen, animaties, verlichting met een hoog dynamisch bereik en nog veel meer.”

