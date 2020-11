PlayStation Now in november: F1 2020, Rage 2, Injustice 2 en meer

Sony heeft de nieuwe PlayStation Now-games van november aangekondigd. Op dinsdag 3 november komen Rage 2, Injustice 2, Plus My Time at Portia, Warhammer: Vermintide 2 en Kingdom Come: Deliverance naar de dienst.

PlayStation Now

De bibliotheek van PlayStation Now bevat inmiddels meer dan 300 PS4-titels die kunnen worden gedownload en afgespeeld op de console en meer dan 700 PS2-, PS3- en PS4-games die kunnen worden gestreamd naar PS4 of pc. Eerder dit jaar werden Days Gone, MediEvil, Control, Shadow of the Tomb Raider, Spider-Man, Just Cause 4, Rainbow Six Siege, The Evil Within 2, Metro Exodus, Dishonored 2, Watch Dogs 2, Street Fighter V en Hitman 2 al beschikbaar gemaakt.

Sony heeft onlangs ook de PlayStation Plus-games van november aangekondigd en de lancering van de PlayStation Plus Collection bevestigd. Op dinsdag 3 november ontvangen PlayStation Plus-leden twee PS4-actie-avonturengames: Middle-earth: Shadow of War en Hollow Knight: Voidheart Edition. Daarnaast kunnen PlayStation 5-gebruikers vanaf 19 november Bugsnax downloaden.