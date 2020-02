‘Sony gaat PlayStation 5 (PS5) in maart onthullen en beschikbaar maken voor pre-order’

Er gaan al geruime tijd geruchten dat Sony de PlayStation 5 (PS5) in februari zou willen onthullen, echter zijn er nog steeds geen uitnodigingen verstuurd. In het geval van de PS4 gebeurde dat drie weken voor de daadwerkelijk presentatie, waardoor er niet veel tijd meer is. Een nieuw gerucht suggereert dan ook dat de PS5-presentatie in maart zal plaatsvinden en dat het vanaf volgende maand ook mogelijk zal zijn om een pre-order te plaatsen.

Dat is volgens Twitter-gebruiker @PSErebus het geval. De bron wist eerder de laatste releasedatum van Last of Us: Part II correct te voorspellen. We zijn desondanks nog steeds behoorlijk sceptisch over de claims van de gebruiker.

The PlayStation media event (as previously stated on this account) is in March. Invitations will be sent out to investors and media in February pic.twitter.com/oJ6o0I3t0e — PlayStation (@PSErebus) January 31, 2020

Deze Twitter-gebruiker beweert namelijk veel te weten over de aankomende onthulling van de PS5. Naast het ‘lek’ dat de PS5 in maart zal worden onthuld, onthulde de bron ook dat de lancering op 20 november plaatsvindt en dat de console $499 (€499) gaat kosten.

Daarnaast zouden pre-orders voor de nieuwe Gran Turismo beginnen in de lente van dit jaar, GTA 6 zal uitkomen in het najaar van 2021 en de PS5 zou backwards compatibel zijn met de PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 en PlayStation 4. Het is vermoedelijk verstandig om dit nieuws met een flinke korrel zout tot je te nemen. De bron heeft het namelijk ook al een aantal keren aantoonbaar misgehad.

Bovendien vermoeden wij dat veel geruchten gebaseerd zijn op de introductie van de PS4, die in februari 2013 werd onthuld. Veel ‘insiders’ zullen dit gebruiken voor hun eigen gerucht, hoewel het allerminst zeker is dat Sony kiest voor dezelfde planning. Het is daardoor zelfs niet ondenkbaar dat de volledige onthulling nog geruime tijd op zich zal laten wachten.

De PS5 zal in Nederland worden aangeboden door Bol.com, MediaMarkt, Coolblue, NedGame en Game Mania.