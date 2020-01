‘Onthulling PlayStation 5 (PS5) vindt plaats op 5 februari, direct beschikbaar voor pre-order’

Het is inmiddels duidelijk dat de PlayStation 5 (PS5) eind dit jaar verschijnt, echter is er voor de rest nog weinig bekend over alle veranderingen die de console gaat brengen. Volgens een anonieme 4Chan-gebruiker komt daar 5 februari verandering in, want op die dag zou er een PlayStation Meeting plaatsvinden die in het teken staat van de PS5. Ons advies is om deze informatie voorlopig met een flinke grote korrel zout tot je te nemen. Er is voor ons geen manier om het bericht te verifiëren, maar desondanks wilden we je deze informatie niet onthouden.

Onthulling PlayStation 5-ontwerp

De PlayStation Meeting wordt naar verluidt gehouden in Sony Hall in New York. Tijdens de presentatie zou Sony het ontwerp van de console, de controller, interface, functies, specificaties en verschillende exclusieve PS5-games willen onthullen. De bron verwacht dat Sony zich nadrukkelijk focust op de laadtijden, razendsnelle downloads, nieuwe controller, modulaire installaties voor games en streaming.

PlayStation Now zou ook een cruciale rol spelen. Sony zou een PlayStation Now-abonnement van 3 maanden (voor een tijdelijke periode) willen bundelen met de PS5 in geselecteerde regio’s. Remote-play is een andere belangrijke functie waarmee je je PS5-games op je smartphone, tablet, laptop of desktop kunt spelen. Speel je favoriete game overal, zolang er een Wi-Fi of mobiele verbinding is. Jouw eigen console fungeert als de database voor die games die overal kunnen worden gestreamd.

De PlayStation-app voor iOS en Android wordt geüpdatet voor PS5 met een nieuw ontwerp en andere functies om je PS5-ervaring te verbeteren. Backwards compatibility met alle PS4-games is een andere belangrijke functie. Via een nieuwe overdrachtsfunctie kunnen gebruikers hun PS4-games gemakkelijk overzetten naar de PS5 als die games worden gedownload. Savegames en back-ups zijn ook overdraagbaar. Daarnaast zouden ook alle PS1-, PS2-, PS3- en PSP-games compatibel zijn met de PS5. Bestaande producten voor de PS4, waaronder de DualShock 4, PlayStation VR en andere accessoires werken ook in combinatie met de PS5.

Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon Souls Remastered, Godfall en Legendz (nieuwe game van SIE Santa Monica Studio) zouden enkele launchgames voor de PlayStation 5 zijn. Verder worden er teasers verwachten voor een nieuwe Horizon-game, nieuwe Spider-Man van Insomniac, nieuwe Crash Bandicoot, nieuwe sci-fi-game van Naughty Dog, nieuwe games van SIE Japan en London Studio, Final Fantasy 16 en een nieuwe Resident Evil-game.

Pre-order PlayStation 5

De PlayStation 5 wordt gelanceerd in oktober 2020 met een adviesprijs van €449. Vanaf 5 februari zou de console beschikbaar moeten zijn voor pre-order bij Bol.com, MediaMarkt, Coolblue, Intertoys, NedGame en Game Mania. Bij lancering verschijnt er slechts één model. Een Pro-versie wordt pas over enkele jaren verwacht. Specificaties zouden bijna gelijk aan Xbox Series X (die $100 meer zal kosten) en krachtiger dan Xbox Lockhart (een console die $100 goedkoper is met 4 TFLOPS aan rekenkracht in vergelijking met de 10 TFLOPS van de PS5).