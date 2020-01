Exclusieve games voor Xbox Series X verschijnen na lancering

Microsoft brengt Xbox Series X later dit jaar op de markt, maar op de exclusieve Series X-games van het bedrijf zullen we nog even moeten wachten. In gesprek met MCV bevestigde Matt Booty, hoofd van Xbox Game Studios, dat alle games die dit en volgend jaar worden uitgebracht ook voor de Xbox One zullen verschijnen. Dat betekent dat huidige Xbox One-gebruikers de komende twee jaar nog kunnen uitkijken naar verschillende nieuwe games, hoewel deze er grafisch natuurlijk beter uit zullen zien op de Xbox Series X.

“Aangezien onze content het komende jaar, twee jaar, verschijnt, zullen al onze games, net als op de pc, op een serie van apparaten beschikbaar zijn. We willen ervoor zorgen dat als iemand tussen nu en [Series X] in Xbox investeert, ze het gevoel hebben dat ze een goede investering hebben gedaan”, aldus Booty.

Hoewel er bij de lancering geen exclusieve Xbox Series X-games zullen zijn, zal Microsoft er toch voor zorgen dat de kracht en functies van de console worden getoond met nieuwe en bestaande franchises, waaronder Halo.

“Onze aanpak is om een ​​of twee franchises te kiezen waarop we ons gaan richten en ervoor te zorgen dat ze klaar zijn bij de lancering van de console en profiteren van alle functies. En voor ons wordt dat Halo Infinite, wat een grote kans is. Het is de eerste keer in meer dan 15 jaar dat we een Halo-titel synchroon lanceren met een nieuwe console. En dat team gaat zeker dingen doen om te profiteren van [Series X].”

De Xbox Series X en PlayStation 5 worden in het laatste kwartaal verwacht. Microsoft onthulde vorige maand het ontwerp en de naam van de nieuwe console.