PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X krijgen games met werelden die vele malen groter zullen zijn

Naarmate we dichter bij de release van de PlayStation 5 en Xbox Series X komen, die volgens AMD ondanks het coronavirus nog steeds op tijd zullen verschrijven, spreken steeds meer ontwikkelaars zich uit over de specificaties van de komende consoles. In een interview met IGN sprak Elijah Freeman van Virtuos Games over de mogelijkheden van de consoles. Volgens hem maken de nieuwe machines werelden mogelijk die vele malen groter zijn dan die we tot nu toe hebben gehad. Hij benadrukte ook volumetrische effecten als een potentieel belangrijk verbeterpunt.

“De toegenomen rekenkracht van de PS5 en Xbox Series X betekent dat werelden vele malen groter zijn dan we eerder hebben gezien en waarin veel meer dingen te doen zijn. Je kunt spelers ook veel sneller verplaatsen, of dat nu in een snelle sportwagen is of rondvliegend op een draak, misschien zelfs zonder laadschermen.

Een belangrijk gebied dat vrijwel zeker verbetering zal zien, zijn volumetrische effecten zoals rook, mist en wolken. Dit zijn effecten die licht verstrooien en eerder zijn gepresenteerd in games met wisselende resultaten. Wat dit allemaal interessant maakt, is het effect dat dit ook op de gameplay kan hebben. Ja, verbeterde rookeffecten zijn geweldig om naar te kijken, maar de mogelijkheid om nauwelijks een glimp op te vangen van een vijand als het licht ze vangt direct nadat je een rookgranaat hebt gegooid, voegt een nieuw niveau van dimensie toe aan speelstijlen”, aldus Freeman.

Bruce Straley, de ervaren ontwerper die onlangs Naughty Dog verliet na het regisseren van hits als Uncharted 2: Among Thieves en The Last of Us, deelde ook zijn mening over hoe deze next-gen consoles door ontwikkelaars kunnen worden gebruikt in hun komende games.

“De beschikbaarheid van deze tools en rekenkracht betekent dat er meer mogelijkheden zijn voor ontwikkelaars om te spelen met stijlen, concepten en ideeën. En hopelijk worden er meer interessante of gekke ideeën gerealiseerd, omdat ik nooit heb kunnen spelen met raytracing of een soort van dynamische verlichting. Dat biedt nu een nieuwe mogelijkheid om anders over het ontwerp te denken of een andere ervaring te creëren.

In The Last Of Us hadden we een omgevingsschaduwsysteem waarvan we de kwaliteit aanzienlijk moesten verlagen, en het zou zeker geweldig zijn als we dat konden doen met een hogere resolutie. De nieuwe hardware maakt dat mogelijk”, zei Straley.

Xbox Series X van Microsoft en Sony’s PS5 worden eind 2020 verwacht. Beide consoles maken gebruik van een AMD Zen 2-cpu, een Navi RDNA 2-gpu en een razendsnelle SSD.