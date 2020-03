AMD: PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X krijgen RDNA 2-gpu met hardwarematige raytracing

De 2020 AMD Financial Analyst Day-presentatie heeft afgelopen nacht plaatsgevonden en zat vol met nieuwe informatie en roadmaps voor de toekomstige Zen 3- en 4-cpu’s en grafische kaarten met de RDNA-achitectuur. Eerder werd al duidelijk dat AMD verantwoordelijk is voor de chips van de PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X.

RDNA 2 voor nieuwe consoles

Microsoft onthulde onlangs dat de gpu van de Xbox Series X 12 teraflops aan rekenkracht zal leveren en is gebaseerd op de nieuwe RDNA 2-architectuur. Over de hardware van de PS5 is minder informatie beschikbaar en er gingen zelfs geruchten dat de console van PS5 het moet doen met een oudere RDNA-architectuur. Dat gerucht kunnen we inmiddels ontkrachten, want RDNA 2 met raytracing komt naar beide consoles.

“We hebben een geheel nieuwe hardwarematige raytracing-architectuur ontwikkeld als onderdeel van RDNA 2. Het is een veelgebruikte architectuur die wordt gebruikt in de gameconsoles van de volgende generatie. Daarmee vereenvoudigt u de ontwikkeling van content aanzienlijk – ontwikkelaars kunnen zich op het ene platform ontwikkelen en dit gemakkelijk naar het andere platform overdragen. Dit zal zeker de acceptatie van ray tracing helpen versnellen”, aldus David Wang van de Radeon Technology Group.

Geen van beide consoles wordt specifiek genoemd, maar Wang noemt consoles, meervoud. Ondertussen lijkt AMD nauw samen te werken met raytracing api-ondersteuning voor de Xbox Series X.

“We bieden ook api-ondersteuning op lower-level, die de ontwikkelaars meer controle geeft zodat ze meer prestaties uit het onderliggende hardwareplatform kunnen halen. Dit zal helpen om de prestatieproblemen van raytracing te verminderen. […] De nieuwste Microsoft DXR 1.1 API is ontwikkeld door AMD en Microsoft om volledig te profiteren van de volledige raytracing-architectuur.”

We hebben nog geen video van AMD’s raytracing in actie, maar AMD gaf wel de onderstaande afbeelding om de effecten van de technologie te presenteren.