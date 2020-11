PlayStation 5 pre-order misgelopen? Nieuwe kansen op 19 november bij Wehkamp en Amazon Nederland

Sony maakte begin deze maand bekend dat er op 19 november geen losse exemplaren van de PS5 in de winkels zullen zijn te vinden. Volgens het Japanse bedrijf zal de verkoop alleen online plaatsvinden, hoewel het al tijden niet meer mogelijk is om een bestelling voor een van de twee modellen te plaatsen. Er zijn echter nog steeds mogelijkheden, want twee Nederlandse shops zullen kort voor de release nog enkele exemplaren gaan aanbieden. Daarnaast is er nog meer goed nieuws, want Bol.com liet in een inmiddels verwijderde tweet weten dat er binnenkort een nieuwe voorraad in aantocht is.

Lancering PS5

Op dit moment maak je bij Nederlandse shops alleen nog kans bij Wehkamp om de PS5 op releasedatum te ontvangen, helaas hebben wij vernomen dat de aantallen uitermate beperkt zullen zijn. Bol.com zegt binnenkort een nieuwe voorraad te verwachten. Er komen deze week gelukkig nog enkele nieuwe opties bij, want Amazon EU heeft bevestigd dat het in Europa deze week nieuwe orders gaat aannemen.

Update 18-11 → Wehkamp heeft ons zojuist geïnformeerd dat er op 19 november toch geen PS5-consoles zullen worden aangeboden.

Amazon heeft in Europa klanten per e-mail geïnformeerd dat er op 19 november om 12:00 Nederlandse tijd een beperkte voorraad zal worden aangeboden. “We zullen er alles aan doen om alle bestellingen zo snel mogelijk te leveren”, zei Amazon in een e-mail om klanten te waarschuwen voor de aanstaande beschikbaarheid van de voorraad. “Als je bestelt, sturen we je een e-mail met een geschatte leverdatum. Dit kan echter worden gewijzigd.”

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition