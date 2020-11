PlayStation 5 is op 19 november niet beschikbaar in winkels: alleen pre-orders kunnen worden afgehaald

Mocht je nog de hoop hebben om op 19 november ergens een PlayStation 5 te scoren, dan hebben we slecht nieuws voor je. Sony heeft namelijk bekendgemaakt dat er op de dag van release geen exemplaren beschikbaar zullen zijn zonder pre-order. In een verklaring die donderdag werd gepubliceerd, zei Sid Shuman, de communicatiebaas van SIE, dat de maatregelen waren genomen om klanten en retailers te beschermen tegen het coronavirus.

Het is momenteel niet duidelijk op welke regio’s de verklaring van Sony van toepassing is, maar zowel de Amerikaanse als de Europese divisies van Sony hebben de boodschap gedeeld. “In het belang van het beschermen van onze gamers, retailers en personeel te midden van COVID-19, bevestigen we vandaag dat de verkoop gedurende de hele dag zal plaatsvinden via de online shops van onze retailpartners”, aldus Shuman.

Update: de verkoop van PS5 consoles op launch day, 19 november, zal uitsluitend online plaatsvinden. Er zullen geen exemplaren beschikbaar zijn voor verkoop in fysieke winkels. Meer informatie: https://t.co/TxKdnmVMyv pic.twitter.com/oppDIOhvS9 — PlayStation Nederland (@PlayStationNL) November 5, 2020

“Op de dag van lancering (19 november) zijn er in de winkel geen exemplaren beschikbaar voor aankoop. Plan niet om op de dag van de lancering te gaan kamperen of in de rij te gaan staan ​​bij uw plaatselijke retailers. Wees veilig, blijf thuis en plaats uw bestelling online.”

Degenen met een pre-order kunnen de PlayStation 5 nog wel ophalen op het door hen afgesproken tijdstip, volgens de veiligheidsprotocollen van de retailer. Maak je dan helemaal geen kans op een PS5? Nee, want Coolblue en BCC zijn nog de enige partijen die geen pre-order mogelijkheid hebben aangeboden. Daarnaast zegt Bol.com binnenkort met een nieuwe voorraad te komen.

Volgens Coolblue zullen de PS5-modellen op 18 november rond het middaguur op hun site worden aangeboden. Gelukkige kopers zullen de bestelde PS5 een dag later ontvangen. BCC heeft eveneens geen pre-order gehouden, maar heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het bestellingen gaat accepteren. Verder kunnen we je het advies geven om de onderstaande links te blijven controleren, omdat er nog annuleringen zullen volgen.

