PlayStation 5 kopen? Tekorten tot in de loop van 2022, maar binnenkort mogelijk nieuwe voorraad

Sony heeft in gesprekken met analisten naar verluidt verteld dat de PlayStation 5 tot volgend jaar schaars zal blijven. Tijdens een analistenbijeenkomst (via Bloomberg) gaf Sony-cfo Hiroki Totoki aan dat het bedrijf niet verwacht dat de vraag dit jaar zal afnemen. De PS5 is sinds de lancering in november 2020 nagenoeg niet op voorraad geweest en nieuwe leveringen raken doorgaans binnen een minuut uitverkocht.

“Ik denk niet dat de vraag dit jaar afneemt en zelfs als we veel meer PS5-consoles kunnen produceren in 2022, dan zullen we nog niet aan de vraag kunnen voldoen”, aldus Totoki. Tijdens de winstoproep zei de topman eveneens dat het onwaarschijnlijk is dat de voorraadproblemen spoedig zullen worden opgelost.

In Nederland is er helaas nog weinig nieuws over toekomstige leveringen. Bij Bol.com en Coolblue is nog steeds het advies om je in te schrijven voor een notificatie, zodat je mogelijk vroegtijdig op de hoogte wordt gesteld. Amazon heeft aan klanten aangegeven de volgende levering tussen 10 en 17 mei te ontvangen, terwijl MediaMarkt vanwege alle openstaande orders pas in juli weer losse exemplaren kan aanbieden. Het onderstaande overzicht geeft je een idee wanneer de laatste drops hebben plaatsgevonden:

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition

Aanpassing hardware

Totoki zei dat Sony momenteel kijkt naar verschillende oplossingen om hoofd te bieden aan het wereldwijde tekort aan hardwarecomponenten, waaronder mogelijk het wijzigen van de hardware of het zoeken naar secundaire leveranciers. “Zoals ik al eerder zei, streven we naar meer verkoopvolume dan de PS4 gedurende het tweede jaar. Maar kunnen we het aanbod drastisch vergroten? Nee, dat is niet waarschijnlijk”, zei hij.

“Het tekort aan halfgeleiders is een factor, maar er zijn andere factoren die van invloed zijn op het productievolume. Dus op dit moment willen we mikken op een tweede jaaromzet van 14,8 miljoen exemplaren, de cijfers van het tweede jaar van PS4.” In de laatste financiële resultaten die op 5 mei werden gepubliceerd, meldde Sony dat er meer PS5-consoles zijn geleverd in vergelijking met de PS4 in dezelfde periode (7,8 miljoen versus 7,6 miljoen).

Volgens het Taiwanese onderzoeksbureau DigiTimes kan het bedrijf aan de vraag voldoen via een herontwerp van de hardware. De site beweerde deze maand dat leveranciers van plan zijn om te beginnen met de productie van de opnieuw ontworpen PS5, die tussen het tweede en derde kwartaal van volgend jaar zal komen met een nieuwe semi-custom 6nm-cpu van AMD. Het uiterlijk en de prestaties van de PS5 zouden overigens ongewijzigd blijven.