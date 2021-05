‘Sony komt in 2022 met vernieuwd hardwareontwerp voor PlayStation 5’

Sony komt in 2022 naar verluidt met een vernieuwde versie van de PlayStation 5. Volgens onderzoeksbureau DigiTimes zal de PS5 worden voorzien van een nieuwe 6nm cpu van AMD, terwijl het uiterlijk ongewijzigd blijft. De verwachting is dat de update zich voornamelijk richt op het verbeteren van de efficiëntie en dat het niet zal resulteren in prestatieverbeteringen.

Het Japanse bedrijf maakte onlangs bekend dat het onwaarschijnlijk is dat de voorraadproblemen in het huidige fiscale jaar, dat eindigt op 31 maart 2022, volledig zullen worden opgelost. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers zei Sony-cfo Hiroki Totoki dat het bedrijf desondanks verschillende oplossingen overweegt om de situatie met betrekking tot het wereldwijde tekort aan chips te verbeteren. Sony zou kijken of het mogelijk is om de hardware te wijzigen en zoekt naar secundaire leveranciers.

“Zoals ik al eerder zei, streven we naar meer verkoopvolume dan de PS4 gedurende het tweede jaar. Maar kunnen we het aanbod drastisch vergroten? Nee, dat is niet waarschijnlijk”, aldus Totoki. “Het tekort aan halfgeleiders is een factor, maar er zijn nog andere factoren die van invloed zijn op het productievolume. Dus op dit moment willen we mikken op een verkoop van 14,8 miljoen exemplaren in het tweede jaar, wat vergelijkbaar is met het tweede jaar van de PS4.”

Gevraagd naar het tekort aan halfgeleiders, dat alle consumentenelektronica momenteel treft, van smartphones tot auto’s, stelde Totoki voor dat Sony middelen had waarmee het de situatie enigszins zou kunnen verbeteren. “We zouden bijvoorbeeld misschien een secundaire bron kunnen vinden of door het ontwerp te veranderen”, zei de cfo van Sony.

Sony heeft in het eerste kwartaal na de release 4,5 miljoen exemplaren van de PS5 verscheept en nog eens 3,3 miljoen PS5-consoles in het kwartaal dat liep tot en met 31 maart 2021. In de eerste twee kwartalen zijn er 7,8 miljoen stuks verkocht, waarmee de PS5 het iets beter doet dan de 7,6 miljoen PS4-consoles in dezelfde periode.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition