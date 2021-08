PlayStation 5 kopen? Nieuwe voorraad aangekomen, schrijf je nu in

Het vinden van een PlayStation 5 is sinds de lancering vorig jaar bijzonder moeilijk geweest. De console van Sony is zonder twijfel een van de meest gezochte stukjes elektronica van dit moment, maar Coolblue heeft weer een aardige voorraad en gaat deze consoles verloten.

Je kan je hier inschrijven voor de loting van de Coolblue. Er zijn in totaal 1800 PS5-consoles beschikbaar. De inschrijving voor de loting sluit op vrijdag 6 augustus om 10.00 uur en tot die tijd laten ze inschrijvingen toe. Het gaat alleen om de PlayStation 5 Disk Edition en er zijn drie bundels beschikbaar: een bundel met een extra controller, een optie met Ratchet & Clank: Rift Apart plus een extra controller of F1 2021 met een extra DualSense.

Sony verwacht dat de voorraadproblemen van de PS5 tot volgend jaar zullen aanhouden, maar het goede nieuws is dat de prijzen op sites als Marktplaats en eBay dalende zijn, waardoor scalpers ook minder interesse zullen krijgen in de console. Gezien het wereldwijde tekort aan halfgeleiders dat de productie van consoles, videokaarten, elektrische auto’s en nog veel meer in de war schopt, verwachten we dat de pre-orders van de Nintendo Switch met oled-scherm vergelijkbare problemen zal geven wanneer het systeem in oktober wordt gelanceerd.

De kans is groot dat er in Nederland op korte termijn weer een nieuwe levering binnenkomt. Het is een kleine maand geleden dat de PS5 voor het laatst werd aangeboden en dat is doorgaans het moment dat er weer wat staat te gebeuren. Blijf de onderstaande shops daarom in de gaten houden.

