Nintendo Switch (Pro) met oled-scherm kopen? Weer beschikbaar voor pre-order

Nintendo heeft vandaag de veelbesproken Nintendo Switch met oled-scherm aangekondigd. Het nieuwe model wordt op 8 oktober uitgebracht en geeft gamers een nieuwe optie voor het spelen van games voor de Switch. De console is inmiddels beschikbaar voor pre-order worden bij Amazon.nl (nog niet aangeboden), Amazon.de (beschikbaar), Bol.com (uitverkocht), MediaMarkt (nog niet aangeboden), Coolblue (nog niet aangeboden), Wehkamp (nog niet aangeboden) en NedGame (uitverkocht). Nintendo heeft in de Verenigde Staten een adviesprijs bekendgemaakt van $350, maar het is nog onbekend wat de console in Nederland gaat kosten. In tegenstelling tot eerdere geruchten heeft de Switch geen ondersteuning voor 4k gekregen.

Nintendo Switch met oled-scherm

De Nintendo Switch met oled-scherm is qua afmetingen nagenoeg vergelijkbaar met het huidige model, maar heeft een groter 7-inch scherm dat dankzij oled-technologie zorgt voor betere zwartwaarden, intense kleuren en een hoog contrast. Het Japanse bedrijf heeft het model voorzien van een nieuwe brede verstelbare standaard voor de tafelmodus, een nieuwe houder met een geïntegreerde LAN-poort, 64 GB opslaggeheugen en verbeterde audio voor de handheld- en tafelmodus. Net als met de bestaande Switch is het met deze versie mogelijk op de televisie te spelen en de Joy-Cons te delen om samen te spelen.

Op de Nintendo Switch (OLED-model) zullen spelers verbeteringen ervaren in alle drie de speelstijlen:

Klap de standaard van het spelsysteem uit en gebruik het scherm om multiplayergames te spelen met de twee inbegrepen Joy-Con-controllers. De brede verstelbare standaard zorgt voor een stevige basis voor elke speelsessie. Ook kunnen spelers het spelsysteem in elke gewenste kijkhoek instellen, zodat altijd goed zichtbaar is wat er op het scherm gebeurt. Handheldstijl: Gebruikers kunnen het spelsysteem overal mee naartoe nemen in de handheldstijl en lokaal of online met vrienden spelen. Het oled-scherm van 7-inch biedt intense kleuren en een hoog contrast.

Alle reeds uitgebrachte Joy-Con-controllers voor de Nintendo Switch zijn compatibel met dit nieuwe model. Bovendien is de Nintendo Switch met oled-scherm compatibel met de gehele catalogus aan Nintendo Switch-games. Gamers kunnen een keuze maken uit twee kleurstellingen:

Nintendo Switch (OLED-model) met witte Joy-Con-controllers: bevat witte Joy-Con-controllers, een zwarte hoofdunit en een witte houder.

bevat witte Joy-Con-controllers, een zwarte hoofdunit en een witte houder. Nintendo Switch (OLED-model) met neonrode en neonblauwe Joy-Con-controllers: bevat neonrode en neonblauwe Joy-Con-controllers, een zwarte hoofdunit en een zwarte houder.

Op de releasedatum van de nieuwe Switch verschijnt ook Metroid Dread. Die game is een direct vervolg op Metroid Fusion en is de nieuwste telg in de 2D-Metroid-saga die begon met het oorspronkelijke Metroid op de NES. Met het OLED-scherm wordt het nieuwste avontuur van de intergalactische premiejager Samus Aran in Metroid Dread nog intenser.