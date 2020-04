PlayStation 4 en PS4 zijn bijna overal uitverkocht: hier is de console nog uit voorraad te bestellen

Ben je op zoek naar een PlayStation 4? Je bent helaas niet de enige. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn de PS4 en PS4 Pro momenteel uiterst moeizaam verkrijgbaar en mocht een van de twee consoles al op voorraad zijn, dan betaal je de absolute hoofdprijs. Overigens is de PS4 niet het enige systeem dat slecht leverbaar is, want ook de Nintendo Switch is al enkele weken uitverkocht.

PlayStation 4

Het is niet exact duidelijk of het te maken heeft met de toegenomen vraag of de stilgelegen productie in China. Om je een handje te helpen zullen we de komende periode alle retailers in de gaten houden, zodat jij de PS4 alsnog op korte termijn kan bemachtigen. Vanwege de tekorten moet je wel rekening houden met prijzen die aanzienlijk hoger liggen.

Op moment van schrijven is bij Amazon Nederland de PlayStation 4 (1TB) met FIFA 20 op voorraad voor €357,89, de FIFA 20-bundel met twee controllers kost €386,38 en de Fortnite-bundel is beschikbaar voor €439,98.

Bij Amazon Duitsland is de PS4 Pro Uncharted-bundel voor €399,99 uit voorraad leverbaar of €379,99 voor de PS4 Slim met twee controllers en FIFA 20. Er is ook nog een refurbished PS4 Pro beschikbaar voor €349,99. Het is bij Amazon Duitsland mogelijk om af te rekenen met iDEAL, creditcard of per bank; alle orders worden gratis thuisbezorgd.

Voor de PS4 Pro kun je terecht bij NedGame, waar de console voor €428 is te bestellen of €468 voor de Call of Duty Modern Warfare-bundel.

De verwachting is dat de huidige tekorten nog minimaal tot eind april of begin mei zullen duren.