Nintendo Switch uitverkocht: hier is waar je de console nog kan bestellen

De Nintendo Switch is sinds zijn introductie in 2017 altijd populair geweest, maar nog nooit is de console zo moeilijk te verkrijgen geweest als tijdens de uitbraak van het coronavirus. Veel mensen zitten namelijk verplicht thuis en de Switch is vanwege zijn hybride concept een ideaal apparaat om jezelf en je gezinsleden te entertainen.

Nintendo Switch

Helaas heeft de enorme vraag ervoor gezorgd dat de console (bijna) nergens is te verkrijgen. Dat heeft overigens niet alleen met de vraag te maken, want de productie in China heeft ook enkele weken stil gelegen. De verwachting is dan ook dat de tekorten nog minimaal vier tot zes weken zullen aanhouden. Om je een handje te helpen plaatsen we meerdere keren per week een overzicht met aanbieders waar je de beste kans maakt. Je moet desondanks wel rekening houden met langere levertijden dan gebruikelijk.

Update 04-04 (00:20) → Weer te bestellen bij Amazon Nederland in grijs en neon (blauw/rood). Staar je niet blind op de uiterlijke verzenddatum, want we zien aan onze cijfers dat er dagelijks nog een groot aantal Switch-consoles door Amazon worden uitgeleverd.

Update 31-3 (15:51) → Op dit moment is de console bij Bol.com direct leverbaar voor 329 euro in de kleuren grijs en neon. Er zijn vermoedelijk slechts een aantal exemplaren beschikbaar en het is daarom verstandig om niet te lang te wachten. Bij Intertoys en Wehkamp is alleen het grijze model nog beschikbaar.

Update 28-03 (17:57) → Bij NedGame beschikbaar voor pre-order. Uiterlijk 30-04-2020 in huis.

Overige Switch-deals:

Mocht je de Switch vooral gaan gebruiken als handheld dan is de Switch Lite mogelijk het overwegen waard. Dit model is flink goedkoper, echter is het niet mogelijk om de Switch Lite op de televisie aan te sluiten. De hardware voor deze functionaliteit is niet aanwezig en kan niet worden toegevoegd door een dockingstation los aan te schaffen. Bij Bol.com, Amazon Nederland en Intertoys is de Lite-versie op moment van schrijven uit voorraad leverbaar.