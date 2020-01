Pikmin 3 en Super Mario 3D World in ontwikkeling voor Nintendo Switch?

Nintendo werkt volgens de doorgaans goed geïnformeerde journalist Emliy Rogers aan minstens twee onaangekondigde Wii U-ports voor de Nintendo Switch. Rogers, die actief is als ‘Emily’ op het forum van ResetEra, deelde eerder deze maand enkele plannen van Nintendo.

“Mijn enige zorg over 2020 is dat Nintendo misschien een beetje te hard leunt op heruitgaven van oudere games om hun agenda op te vullen”, schreef ze. “Nintendo heeft voor dit jaar al Tokyo Mirage Sessions #FE en Xenoblade Chronicles 1 remaster/remake aangekondigd. Ik kan ook bevestigen dat Nintendo nog minimaal twee onaangekondigde Wii U-ports in ontwikkeling heeft. Ze zijn niet moeilijk te raden, omdat er niet veel Wii U-games meer over zijn.”

Nintendo brengt zowel Xenoblade Chronicles als Tokyo Mirage Sessions naar de Switch. Beide versies werden vorig jaar aangekondigd tijdens de Nintendo Direct van september. Ze heeft niet bekendgemaakt welke andere Wii U-games naar de Switch komen, maar ResetEra-gebruikers verwachten Pikmin 3 en Super Mario 3D World. The Legend of Zelda: Twilight Princess en The Wind Waker zijn minder waarschijnlijk. Beide titels werden al opnieuw uitgebracht als remasters voor de Wii U, maar kwamen aanvankelijk uit voor de Nintendo GameCube.

Rogers beschouwen we op basis van haar berichtgeving in de afgelopen jaren als betrouwbaar. In 2016 meldde ze dat NVIDIA betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van de Switch en vervolgens deelde ze de correcte codenaam van de console: Nintendo NX.