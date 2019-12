Nintendo Switch Lite in de aanbieding voor laagste prijs ooit

Voor kerst is het inmiddels te laat, maar bij Amazon Duitsland is momenteel een prachtige Nintendo Switch Lite-deal beschikbaar. De goedkopere en kleinere Switch-console van Nintendo is namelijk voor slechts €175,24 te bestellen. Voor deze prijs wordt het systeem gratis thuisbezorgd in Nederland en België, afrekenen is mogelijk met iDEAL, creditcard of per incasso. Je kan kiezen uit de kleuren grijs, turquoise en geel. Vergeet niet om de coupon op de productpagina te activeren.

Nintendo heeft de Switch Lite voorzien van een 5,5-inch lcd-scherm met een resolutie van 1820 x 720 pixels. De resolutie is daarmee ongewijzigd, maar het schermformaat is kleiner dan het 6,2-inch scherm van de reguliere Switch. Aan de voorzijde is ook afscheid genomen van een lichtsensor, waardoor de helderheid van het scherm niet langer automatisch wordt aangepast. De Lite-versie is met zijn 275 gram lichter dan de gewone Switch, die 300 gram weegt zonder Joy-Cons.

De Joy-Cons kunnen niet langer worden losgekoppeld en dat betekent dat games die motions controls gebruiken standaard niet kunnen worden gespeeld. Gebruikers zullen losse Joy-Cons moeten aanschaffen om deze games te spelen. Daarnaast ontbreekt een kickstand, HD Rumble en een infraroodsensor. Nintendo heeft aan de linkerzijde een echte d-pad toegevoegd in plaats van de losse knoppen op de reguliere Joy-Cons.

Het grootste verschil tussen de Switch en Switch Lite is het ontbreken van de dockmodus. De Switch Lite is niet aan een tv te koppelen en dat kan niet worden opgelost door een los dock aan te schaffen. De handheld is alleen geschikt voor Switch-games die een handheldmodus hebben. Dit zal op de verpakking van games worden aangegeven.