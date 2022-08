‘NVIDIA RTX 4070 net zo krachtig als de RTX 3090 Ti’

De NVIDIA GeForce RTX 40-serie is in aantocht en dat betekent dat er steeds meer details over de specificaties naar buiten komen. Volgens meerdere bronnen zal de RTX 4070 beschikken over 7680 CUDA-codes en 12GB aan werkgeheugen. De geheugensnelheid zou 21 Gbps zijn, wat suggereert dat er is gekozen voor GDDR6X in plaats van GDDR6. Het snellere werkgeheugen schroeft de bandbreedte op naar 504 GB/s.

NVIDIA RTX 4070

Kopite7Kimi heeft deze week ook meer informatie onthuld over de kloksnelheden van de NVIDIA RTX 4070. Dezelfde bron deelde eerder de eerste specificaties voor de RTX 4090, het high-end model van de serie, waardoor we nu de twee modellen met elkaar kunnen vergelijken. De kloksnelheid van de gpu ligt 70 tot 90 MHz hoger dan het 450W-model. De RTX 4070 heeft naar verluidt een baseclock van 2310 MHz en een boostclock van 2610 MHz. Dit zou om de officiële cijfers gaan van NVIDIA en doorgaans ligt de boost hoger bij AIB-partners; in dit geval zou het gaan om maximaal 2,8 GHz.

base 2310

boost 2610

max >2800

TGP 285W — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 10, 2022

In vergelijking met de huidige generatie heeft de RTX 3070 kloksnelheden die 700 tot 900 MHz lager liggen. Hogere kloksnelheden in combinatie met meer CUDA-cores zullen ongeveer 40 TFLOPS aan rekenkracht moeten leveren. Dat is 2x de rekenkracht van de RTX 3070 en net zo krachtig als de RTX 3090 Ti (40 TFLOPS). De RTX 4070 lijkt te zijn ontworpen om ongeveer de helft van de prestaties en de helft van het geheugen van de RTX 4090 te bieden. Het enige wat niet op dezelfde manier schaalt is het stroomverbruik. De RTX 4070 heeft volgens de geruchten een TBP (total board power) van 285W, een toename van 45W ten opzichte van de RTX 3070.