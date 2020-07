‘NVIDIA RTX 3080 sneller dan RTX 2080 Ti’

De NVIDIA RTX 3080 zal naar verwachting een enorme prestatieverbetering opleveren ten opzichte van de GeForce RTX 2080 en zelfs de 2080 Ti. Op basis van eerdere geruchten is de NVIDIA GeForce RTX 3080 gebaseerd op de Ampere GA102-gpu. Dezelfde core wordt naar verluidt ook gebruikt voor de duurdere GeForce RTX 3080 Ti-modellen. De laatste details over de prestaties van deze grafische kaart zijn afkomstig van KatCorgi, die claimt dat de GeForce RTX 3080 tot 20% zal presteren ten opzichte van de GeForce RTX 2080 Ti, het huidige vlaggenschip van NVIDIA.

NVIDIA RTX 3080

Als deze vermeende prestatienummers overeenkomen met de echte kaarten dan zou de GeForce RTX 3080 een grotere prestatiesprong bieden dan zijn voorganger, de GeForce RTX 2080. De GeForce RTX 2080 slaagde erin een prestatiewinst van 40% te behalen over de GeForce GTX 1080 bij 4K en tot 30% bij 1440p. Er wordt echter ook gesuggereerd dat de NVIDIA RTX 3080 een veel hogere Total Graphics Power (TGP) heeft dan eerdere generaties, waarvan wordt beweerd dat deze zijn ingesteld op 320W.

Een verbetering van 20% ten opzichte van de GeForce RTX 2080 Ti zou suggereren dat de GeForce RTX 3080 Ti uiteindelijk ongeveer 40% tot 50% sneller zou kunnen zijn dan de GeForce RTX 2080 Ti. Het zal interessant zijn om te zien of de GeForce RTX 3080 Ti een grotere stap kan zetten dan de sprong die NVIDIA in 2017 maakte met zijn GeForce GTX 1080 Ti. De GeForce GTX 1080 TI bood de grootste sprong van alle Ti-kaarten met een gemiddelde prestatieverbetering van 35%.

De NVIDIA RTX 3080 zal naar verluidt 10 GB GDDR6X bevatten met een snelheid van 19 Gbps over een 320-bit businterface met een bandbreedte van 760 GB/s. Qua ontwerp hebben we al gelekte foto’s gezien van de koeler en heatsink voor de NVIDIA GeForce RTX 3080. Het beschikt over een enorme heatsink, twee fans en geruchten hebben ook gewezen op een nieuwe 12-pins voedingsconnector op de referentiemodellen.

