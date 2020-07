Eerste foto van ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG STRIX verschenen, toch geen RTX 3090?

De nieuwe gpu’s van NVIDIA verschijnen later dit jaar, maar er is nog de nodige onduidelijkheid over de naam van het aankomende vlaggenschip. In de afgelopen weken is er meerdere keren gesproken over de GeForce RTX 3090, maar een nieuw lek lijkt te suggereren dat NVIDIA blijft vasthouden aan de Ti-aanduiding. De website Videocardz publiceerde vandaag namelijk een foto van een nieuwe grafische kaart van ASUS: de RTX 3080 Ti met ROG STRIX-branding.

NVIDIA RTX 3080 Ti

Volgens de site is de foto afkomstig van een interne presentatie van ASUS waarin nieuwe ontwerpen worden besproken voor de aankomende Ampere-gebaseerde gpu’s van NVIDIA. De kaart in kwestie heeft een ontwerp met drie ventilatoren. De kaart ziet er bovendien anders uit dan de huidige modellen. ASUS heeft ditmaal gekozen voor de kleurcombinatie zwart/zilver.

Tenzij NVIDIA van plan is meer gpu’s uit te brengen dan voorheen, kan het 3080 Ti-label betekenen dat de geruchten over een RTX 3090 niet waar zijn, aangezien het model van de nieuwe generatie hetzelfde naamgevingsschema zou gebruiken als de huidige Turing-serie. ASUS investeert mogelijk ook in een aantal coole functies, zoals een oled-scherm en we zien de toevoeging van een groot led-paneel aan de zijkant van de kaart. Er zijn geen aanvullende details over de specificaties of de lanceringsdatum van de kaart verschenen, maar daar zullen we spoedig meer over te horen krijgen.

