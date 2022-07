Vermeend specificaties van de NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti gelekt

De vermeende specificaties van de NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti/Tita ADA zijn onthuld door Kopite7Kimi. Volgens de bron gebruikt NVIDIA voor het AD102-model een nieuw printplaatontwerp: PG137 voor het high-end model en PG139 voor de RTX 4090. Er gaan geruchten dat de chipontwerper een ontwerp met drie fans in ontwikkeling heeft voor de RTX 4000-serie. Gezien de genoemde specificaties zou dit zomaar voor dit model kunnen zijn bedoeld.

"the beast"

PG137-SKU0

AD102-450-A1

18176FP32

48G 24Gbps GDDR6X

total board power ~800W — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 25, 2022

NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti

Kopite7Kimi claimt dat de kaart een TBP (Total Board Power) heeft van maar liefst 800W en dat is aanzienlijk meer dan de 450W van de RTX 4090. Gezien de energiebehoefte van de kaart is het niet ondenkbaar dat er twee 16-pins power connectors worden vereist. De GPU zou zijn uitgerust met 142 Streaming Multiprocessor, wat neerkomt op 18176 CUDA-cores. In vergelijking met de RTX 4090 is dat een toename van 11%.

Een ander groot verschil is de hoeveelheid werkgeheugen: 48GB GDDR6X voor de RTX 4090 Ti en 24GB voor de RTX 4090. Het geheugen van het vlaggenschip zou bovendien ook sneller zijn: 24 Gbps versus 21 Gbps. Dit alles is goed voor een maximale bandbreedte van 1,1 TB/s.

We verwijzen in dit artikel naar de RTX 4090 Ti, echter heeft de bron de kaart alleen omschreven als ‘The Beast’. Het kan zijn dat NVIDIA nog een andere naam op dit model gaat plakken. De bron claimt daarnaast dat de onthulling van de RTX 4090 op korte termijn zal plaatsvinden. Verschillende insiders verwachten dat de kaarten in oktober worden gelanceerd.