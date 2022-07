‘NVIDIA GeForce RTX 4090 gaat meer kosten dan RTX 3090’

De NVIDIA GeForce RTX 4090 (Ada Lovelace) komt volgens een nieuw gerucht op Chiphell in twee versies: 450W en 600W. Het zou bovendien de enige Ada-gpu zijn die in 2022 verschijnt, terwijl de andere varianten in het eerste kwartaal van 2023 worden verwacht. Gamers zullen daarnaast rekening moeten houden met een hogere adviesprijs in vergelijking met de RTX 3090 (€1649). Volgens de gepubliceerde informatie zal de kaart waarschijnlijk wel goedkoper zijn dan de launchprijs van de RTX 3090 Ti (€2249).

Het referentieontwerp van NVIDIA krijgt een TBP (Total Board Power) van 450 watt, terwijl AIB-partners de optie krijgen om tot 600 watt te gaan met hun aangepaste ontwerpen. Deze varianten hebben dezelfde limiet qua boost clock, echter zal de 600W-versie minder snel de TBP-limiet bereiken en daardoor iets beter kunnen presteren. Op de verpakking van deze kaarten wordt aangegeven welke variant het betreft.

De reden waarom alleen de NVIDIA RTX 4090 in 2022 verschijnt, heeft naar verluidt te maken met bestaande voorraden. Sinds de release van de RTX 3000-serie zijn er flinke tekorten geweest, maar inmiddels overstijgt het aanbod de vraag. Vanuit zakelijk oogpunt zou NVIDIA meer winst maken door hun Ampere-gpu’s nog wat langer te verkopen zolang de voorraad strekt. De huidige situatie heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de kaarten aanzienlijk goedkoper zijn geworden.