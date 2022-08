NVIDIA GeForce RTX 4080 heeft TBP van 340W en 23Gbps-VRAM

De doorgaans goed geïnformeerde Twitter-gebruiker kopite7kimi heeft een update gepubliceerd voor de aankomende NVIDIA GeForce RTX 4080. Op dit moment zou er een nieuwe variant van de RTX 4080 zijn gespot met 23Gbps GDDR6X-geheugen. Eerder werd nog gesproken over een snelheid van 21Gbps. Daarnaast is ook het verwachte energieverbruik bijgesteld van 420W (total board power) naar 340W, een toename van 20W in vergelijking met de RTX 3080.

Let's make some updates.

RTX 4080

PG136/139-SKU360

AD103-300-A1

9728FP32

16GB 23Gbps GDDR6X

total card power 340W — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 23, 2022

De overige specificaties zijn ongewijzigd gebleven. Het zou gaan om de Lovelace-gpu AD103 met 9728 CUDA-cores en 16GB geheugen over een 256-bit bus. Het is niet ongebruikelijk dat NVIDIA meerdere versies van zijn kaarten test en volgens de geruchten laat een release ook nog even op zich wachten. NVIDIA zou zijn vlaggenschip, de RTX 4090, in oktober willen uitbrengen, terwijl de RTX 4070 en 4080 staan gepland voor begin 2023.