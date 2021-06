NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti kopen? Hier kun je terecht

NVIDIA bracht vorige week de RTX 3080 Ti op de markt en vandaag, donderdag 10 juni om 15:00 Nederlandse tijd, is het de beurt aan de RTX 3070 Ti. De GeForce RTX 3070 Ti heeft een adviesprijs van €619, maar de kans dat je de kaart voor dit bedrag kan kopen is uiterst klein gezien de schaarste en de hoge prijzen van bestaande gpu’s.

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

De vraag naar deze grafische kaart zal waarschijnlijk buitensporig zijn, wat betekent dat veel PC-bouwers zich afvragen waar ze de RTX 3070 Ti kunnen kopen. De NVIDIA GeForce 3070 Ti is op 3 juni vanaf 15:00 Nederlandse tijd te bestellen bij Azerty, Megekko, CD-Rom-Land, Amazon Nederland, Amazon Duitsland, Paradigit en Coolblue. De beschikbaarheid zal opnieuw uiterst beperkt zijn en we verwachten bovendien dat de bedragen ver boven de adviesprijzen zullen uitkomen.

Qua specificaties is de kaart een kleine upgrade ten opzichte van de RTX 3070. De GeForce RTX 3070 Ti beschikt over 6.144 CUDA cores (vergeleken met de 5.888 van de 3070), 192 Tensor-cores en 48 RT-cores. De kaart heeft een kloksnelheid van 1.575MHz en een boost tot 1.770MHz. Het model heeft verder 8 GB GDDR6X-geheugen met een bandbreedte van 6080 Gbps. De geheugenbus blijft op 256-bit, net als in de RTX 3070, wat aanzienlijk achterblijft bij de 320-bit RTX 3080. Benchmarks laten zien dat de RTX 3070 Ti tot 10% beter presteert dan de reguliere RTX 3070.

Hoewel de RTX 3070 Ti niet de krachtigste gpu zal zijn die momenteel beschikbaar is, is het nog steeds een prima keuze voor het draaien van de meeste games in 1440p op maximale instellingen. Als het aankomt op gamen in 4k, schiet deze kaart tekort en zal niet zo goed presteren als de RTX 3080 en 3080 Ti kaarten, waarbij je genoegen zal moeten nemen met lagere instellingen en framerates. De prijs van deze kaart is echter veel redelijker in vergelijking met de RTX 3080 Ti.