NVIDIA GeForce 3080 Ti kopen? Vandaag vanaf 15:00 verkrijgbaar

NVIDIA introduceerde eerder deze week twee nieuwe GPU’s waaronder een nieuwe vlaggenschip gaming-GPU in de GeForce RTX 3080 Ti en de nieuwe GeForce RTX 3070 Ti. Met de toevoeging van blockbusters zoals DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2 en Rainbow Six Siege zijn er nu meer dan 130 RTX-games en -applicaties. En NVIDIA Reflex is nu te vinden in 12 van de top 15 competitieve shooters met de toevoeging van Escape from Tarkov, Crossfire HD en meer.

NVIDIA GeForce 3070 Ti en 3080 Ti

De NVIDIA GeForce 3080 Ti is op 3 juni vanaf 15:00 Nederlandse tijd te bestellen bij Azerty, Megekko, Amazon Nederland, Amazon Duitsland, Paradigit, Megekko en Coolblue. De beschikbaarheid zal opnieuw uiterst beperkt zijn en we verwachten bovendien dat de bedragen ver boven de adviesprijzen zullen uitkomen.

Aangedreven door de NVIDIA Ampere-architectuur, levert de GeForce RTX 3080 Ti een ongelooflijke sprong in prestaties en betrouwbaarheid met veelgeprezen functies zoals ray tracing, NVIDIA DLSS prestatieverhogende AI, NVIDIA Reflex latency-reductie, NVIDIA Broadcast streaming-functies en extra geheugen, waardoor het makkelijk door de meest populaire creator applicaties heen snelt. Het is de nieuwe vlaggenschip-gaming-GPU van de RTX-reeks. De GeForce RTX 3080 Ti zal beschikbaar zijn op 3 juni vanaf €1199.

De GeForce RTX 3070 Ti turbocharged de GeForce RTX 3070, onze populairste grafische kaart met NVIDIA Ampere-architectuur. Deze nieuwe Ti GPU verhoogt de prestaties met meer CUDA-kernen en ons supersnelle GDDR6X-geheugen. Alles bij elkaar stellen ze de GeForce RTX 3070 Ti in staat om een 1,5x prestatieverbetering te leveren ten opzichte van de vorige generatie GeForce RTX 2070 SUPER, en 2x verbetering ten opzichte van de GeForce GTX 1070 Ti. De GeForce RTX 3070 Ti zal beschikbaar zijn op 10 juni vanaf €619.

Deze nieuwe GPU’s leveren ook geweldige prestaties voor ’s werelds 45 miljoen creatieve professionals. Gesteund door het NVIDIA Studio-platform en aangedreven door 12 GB GDDR6X-geheugen voor creatieve toepassingen, versnelt RTX de nr. 1 fotografietoepassing (Adobe Photoshop), de nr. 1 videobewerkingstoepassing (Adobe Premiere Pro), de nr. 1 uitzendtoepassing (OBS) en elke grote 3D-renderer. Er zijn nu meer dan 70 toepassingen voor het maken van inhoud die RTX-versnelde ray tracing, DLSS of AI-functies ondersteunen.