NVIDIA gaat RTX 3080 en RTX 3080 Ti op 1 september presenteren

NVIDIA begon gisteren al met het teasen van een aankomend evenement en zojuist heeft het bedrijf in een persbericht laten weten dat het evenement op 1 september zal plaatsvinden. NVIDIA zal een GeForce Special Event uitzenden, met een toespraak door oprichter en CEO Jensen Huang, op 1 september om 18:00 uur. Tijdens het event zal Huang de nieuwste innovaties van het bedrijf op het gebied van gaming en graphics belichten.

NVIDIA RTX 3000-serie

Op het evenement gaat NVIDIA zijn nieuwe GeForce RTX 3000-serie onthullen, waaronder vermoedelijk de RTX 3080 en RTX 3080 Ti. Vorige week deden geruchten de ronde dat het bedrijf van plan zou zijn om zijn nieuwe grafische kaarten op basis van de Ampere-architectuur op 9 september te lanceren.

Alle nieuwe RTX-kaarten zullen gebaseerd zijn op NVIDIA’s nieuwe Ampere-architectuur. Nvidia onthulde Ampere in mei, maar de eerste grafische kaart werd gebouwd voor wetenschappelijk computergebruik, cloudafbeeldingen en data-analyse. NVIDIA maakt in het persbericht duidelijk dat het aanstaande GeForce-evenement uitsluitend gericht zal zijn op gaming en graphics, waardoor we eindelijk krijgen te horen wat Ampere kan doen voor alle pc-gamers.

Het GeForce Special Event van Nvidia vindt plaats op 1 september om 18:00 Nederlandse tijd en is live te volgen door middel van een stream.

