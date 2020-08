Presentatie NVIDIA RTX 3080 Ti en RTX 3080 vindt op 31 augustus plaats

NVIDIA’s Ultimate Countdown is van start gegaan. Een mysterieuze teaser is door NVIDIA op sociale media gepubliceerd. Het bedrijf heeft de naam van de serie niet bekendgemaakt, noch heeft het de exacte lanceringsdatum bevestigd. De verwachting is dat het zal gaan om de RTX 3000-serie met de RTX 3080 Ti, RTX 3080 en RTX 3070.

NVIDIA Ampere-gpu’s

Op Twitter werd de teaser gepubliceerd en ook werd de achtergrond van de officiële NVIDIA-profielpagina aangepast. Er staat “21 dagen. 21 jaar”. Dit cryptische bericht verwijst naar 31 augustus. Dit is dezelfde datum waarop GeForce 256, de eerste videokaart in de GeForce-serie, werd uitgebracht in 1999, precies 21 jaar geleden.

Dit is naar alle waarschijnlijkheid de eerste teaser in een langere sociale campagne. Het toont een explosie van astronomische proporties.

NVIDIA zal nu naar verwachting begin september zijn volgende generatie GeForce 30-serie lanceren, mogelijk op de 9e of 17e, zoals geruchten hebben gesuggereerd. De datum in een teaser geeft aan dat de aankondiging op 31 augustus zou moeten plaatsvinden. Twee jaar geleden, toen NVIDIA de Turing-serie introduceerde, vond de aankondiging een maand voorafgaand aan de lancering plaats.

