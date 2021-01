‘Nintendo Switch Pro (Aura) krijgt 4k-ondersteuning, nieuw scherm en betere prestaties’

In de nieuwste firmware-update voor de Nintendo Switch zijn verwijzingen gevonden naar de veel besproken ‘Pro’-versie. Volgens de bekende dataminer SciresM heeft Nintendo het product de codenaam ‘Aura’ gegeven.

Nintendo Switch ‘Aura’

De nieuwe Switch wordt aangedreven door de Mariko-soc van NVIDIA. Dezelfde chip vinden we ook terug in de Switch Lite en de revisie van de reguliere Switch, die in 2019 verscheen. Deze chip zou desondanks betere prestaties kunnen leveren door op hogere kloksnelheden te draaien. Verder verwijst de firmware naar de aanwezigheid van een Realtek-chip die wordt beschreven als een ‘4k UHD multimedia’-soc. Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de Switch Pro ondersteuning zal introduceren voor 4k. Die chip bevindt zich mogelijk in een nieuw dock en niet in de console, maar er is nog geen manier om dat aan de firmwarecode te zien.

Het scherm voor handheld-modus wordt ook door Nintendo onder handen genomen. De resolutie blijft ongewijzigd, maar er zou een overstap worden gemaakt naar oled of miniled. Nintendo zou de Mariko ook hebben voorzien van aanzienlijk betere koeling en in combinatie met het nieuwe scherm kan er daardoor een langere accuduur worden bereikt.

SciresM speculeert dat Nintendo geoptimaliseerde games zal gaan uitbrengen voor de nieuwe console. Gebruikers van de huidige Switch zullen zich in ieder geval geen zorgen hoeven te maken, want Nintendo gaf onlangs al te kennen dat het platform zich slechts in het midden van de levenscyclus bevindt.

Meerdere bronnen hebben gemeld dat Nintendo zich voorbereidt om begin 2021 nieuwe Switch-hardware te lanceren en dat deze mogelijk een verbeterde rekenkracht en ondersteuning voor 4k-graphics biedt. Volgens een verhaal van Bloomberg in september 2020 heeft Nintendo naar verluidt ontwikkelaars gevraagd om hun bestaande games 4k-ready te maken, ter voorbereiding op de nieuwe hardware. De komst van de nieuwe Switch zou ook de reden zijn waarom er in 2020 relatief weinig nieuwe exclusieve titels voor de Switch zijn uitgebracht.