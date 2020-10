‘Nintendo Switch Pro komt in 2021 mogelijk met mini-led scherm’

De verwachting is dat Nintendo in 2021 een vernieuwde Nintendo Switch (Pro) gaat introduceren. Er is nog weinig bekend over de verbeteringen, maar volgens recente geruchten richt Nintendo zich op 4k en zou er gebruik kunnen worden gemaakt van een mini-led scherm.

Nintendo Switch Pro

Economic Daily News claimt dat Nintendo onlangs de Taiwanese fabrikant Innolux Corporation heeft bezocht, wat suggereert dat het Japanse bedrijf mogelijk samenwerkt met de Taiwanese fabrikant om zijn mini-led-technologie te gebruiken voor het scherm van het nieuwe Nintendo Switch-model. Mini-led heeft enkele voordelen ten opzichte van lcd- en oled-schermen, omdat de technologie het contrast verbetert, een hogere piekhelderheid kan bereiken en minder energie verbruikt, wat kan resulteren in een langere accuduur van de Switch.

Lees ook → Meer aanwijzingen voor nieuwe Nintendo Switch: ontwikkelaars gevraagd om games 4K-ready te maken

Over het Nintendo Switch Pro-model gaan al geruime tijd geruchten. In september werd gesuggereerd dat alle recente Switch-games worden uitgebracht met een ontgrendelde framerate om toegang te krijgen tot een eenvoudige prestatieverbetering op het nieuwe systeem. Het relatief rustige jaar voor Nintendo komt ook doordat het Japanse bedrijf zich voorbereidt op de lancering van de nieuwe console.

“De specificaties van de nieuwe machine moeten nog worden gefinaliseerd, hoewel het Japanse bedrijf heeft gekeken naar meer rekenkracht en 4k”, aldus Bloomberg. “De release van de geüpgradede Switch zou worden gekoppeld aan een reeks nieuwe games van Nintendo en externe studio’s. Die games zouden een breed scala aan spelers aanspreken; van casual tot hardcore gamers. De focus op deze nieuwe soft- en hardware verklaart het relatief rustige releaseschema van Nintendo tot dusver dit jaar.”

De meest concrete aanwijzing voor een nieuw Nintendo Switch-model was een firmware-update die in april werd uitgebracht. In deze firmware werd een nieuwe variant van de Switch gespot met de codenaam ‘nx-abcd’. De software verwijst al naar codenamen voor de originele Switch, Switch Lite en de 2019-update met verbeterde batterijduur.

Dataminer Mike Heskin ontdekte dat drie van de vijf nieuwe DRAM-profielen gemaakt zijn voor nieuwe hardware. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat dit nieuwe model wordt uitgerust met een tweede scherm en de Tegra X1+. De aanwezigheid van een secundair beeldscherm zou zeker interessant zijn, omdat het de Switch een echte opvolger van de DS- en 3DS-consoles zou maken.