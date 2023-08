Nintendo Switch krijgt in 2024 opvolger

De volgende generatie Nintendo Switch zal waarschijnlijk in de tweede helft van 2024 worden gelanceerd. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Video Games Chronicle heeft Nintendo voor deze periode gekozen om ervoor te zorgen dat er voldoende voorraad beschikbaar is op dag één om tekorten te voorkomen, zoals we hebben gezien bij de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Volgende generatie Nintendo Switch

De devkits voor de volgende Nintendo-console zijn momenteel al in handen van belangrijke partners. Hoewel er nog weinig specifieke details bekend zijn over de console zelf, hebben insiders aan VGC onthuld dat de nieuwe hardware vergelijkbaar zal zijn met het concept van de bestaande Nintendo Switch. Dit betekent dat de nieuwe console ook als handheld kan worden gebruikt.

Het nieuwe systeem zou opvallend genoeg worden uitgerust met een lcd-scherm, terwijl de huidige Switch wel verkrijgbaar is met een oled-scherm. Dit zou de kosten aanzienlijk kunnen drukken, vooral gezien de toenemende opslagbehoefte. Momenteel beschikt de Switch slechts over 32 GB aan intern geheugen en het ligt voor de hand dat dit wordt verhoogd, al wordt in het artikel niet genoemd hoeveel opslagruimte het nieuwe systeem krijgt.

Nintendo zal vermoedelijk blijven vasthouden aan een cartridge-slot, maar het is nog onbekend of het systeem backwards compatibel zal zijn. Het Japanse bedrijf heeft aangegeven dat het zoveel mogelijk van de meer dan 100 miljoen Switch-gebruikers wil overzetten naar hun volgende console. Sommige uitgevers hebben echter hun bezorgdheid geuit dat het behouden van legacy-ondersteuning voor Switch-games een negatieve invloed kan hebben op de verkoop van next-gen titels.