Nintendo Switch krijgt in 2024 waarschijnlijk opvolger

Nintendo maakte eerder deze week bekend dat het 22 procent minder Switch-consoles heeft verkocht in vergelijking met een jaar eerder. Dit werd grotendeels veroorzaakt door een terugloop in levering van de reguliere Switch met lcd-scherm en de Lite. Om deze daling tegen te gaan en weer op het groeipad te komen, wordt er door velen gepleit voor de introductie van een nieuwe console.

Nintendo Switch-opvolger

Volgens Nikkei Asia is de verwachting dat de nieuwe console, vermoedelijk een nieuwe Nintendo Switch-versie, volgend jaar zal worden uitgebracht. “De ontwikkeling lijkt goed te verlopen, maar een lancering zal niet eerder plaatsvinden dan de lente van 2024,” aldus een bron dichtbij Nintendo.

De Nintendo Switch is al meer dan zes jaar oud en heeft sindsdien enkele upgrades gekregen, waaronder een oled-scherm en een efficiëntere processor. Geruchten over een grotere upgrade halverwege de generatie, bekend als de Switch Pro, doen al jaren de ronde, maar deze variant is vermoedelijk geschrapt na de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende wereldwijde chiptekorten.

We verwachten dat de nieuwe console het hybride ontwerp van de Switch zal behouden en backwards compatibility bieden, wat ontbrak bij zijn voorganger. De console zal vermoedelijk ook weer gebruik gaan maken van een NVIDIA-soc, waarmee het in dockmodus mogelijk moet worden om games in hogere resolutie en met meer frames per seconde te draaien.