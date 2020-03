Nintendo Switch krijgt remasters van Super Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy en Mario 3D World

Nintendo heeft naar verluidt plannen om dit jaar remasters van nagenoeg alle Super Mario Bros-games uit te brengen. Daarnaast zouden er ook meerdere nieuwe Super Mario-games in ontwikkeling zijn. Het Japanse bedrijf zou dit jaar groots willen uitpakken vanwege de 35e verjaardag van de Super Mario Bros-franchise.

Nieuwe en oude Mario-games komen naar Switch

VideoGamesChronicle claimt van meerdere bronnen te hebben gehoord dat Nintendo van plan is om later dit jaar een evenement te houden dat samenvalt met het jubileum. De eerste Super Mario-game verscheen in 1985. Als onderdeel van de festiviteiten zou Nintendo het grootste deel van de 35-jarige catalogus van Super Mario opnieuw willen uitbrengen, geremasterd voor Nintendo Switch.

Volgens Eurogamer zullen er remasters verschijnen van Super Mario 64 uit 1997 (Nintendo 64), Super Mario Sunshine uit 2002 (GameCube) en de Super Mario Galaxy uit 2007 (Wii). Nintendo zal in 2020 ook verschillende andere Mario-titels uitbrengen, waaronder een nieuwe Paper Mario-game en een Deluxe-versie van Super Mario 3D World uit 2013 (Wii U).

De plannen zullen worden onthuld, samen met nieuwe details over de samenwerking met Universal, de attracties voor Super Nintendo World en de geanimeerde Super Mario-film. Nintendo maakte onlangs ook een licentieovereenkomst met LEGO bekend. Dat zal in de tweede helft van 2020 resulteren in meerdere speciale interactieve LEGO Mario-sets waarin spelers munten verzamelen en vijanden verslaan in echte ‘levels’.

Nintendo zou oorspronkelijk van plan zijn geweest om alle plannen op de E3 in juni te presenteren, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus is dat inmiddels van de baan. Het ligt daardoor voor de hand dat Nintendo deze nieuwe games tijdens een toekomstige Direct-aflevering gaat presenteren.