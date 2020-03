Nintendo Switch op veel plekken uitverkocht, maar hier is de console nog te bestellen

Veel mensen zitten sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland verplicht thuis en zijn een zoektocht begonnen naar een nieuwe manier van entertainment om deze lastige periode door te komen. De Nintendo Switch is daardoor momenteel een van de populairste producten op het gebied van gaming en in Japan is de console bijna net zo in trek als op de dag van release. Helaas komt dat ook met een groot nadeel, want de vraag overstijgt het aanbod.

Nintendo Switch

De enorme vraag zorgt er op dit moment voor dat de Switch in heel Europa vrijwel nergens op voorraad beschikbaar is. Gelukkig worden er wekelijks nog steeds nieuwe Switch-consoles geleverd, echter moet je dan snel handelen. Mocht je geen tijd hebben om de hele dag alle shops in de gaten te houden dan kun je dit artikel gebruiken als hulpmiddel. Wij controleren namelijk meerdere keren per dag waar de console beschikbaar is en zullen dit artikel onmiddellijk updaten wanneer er een verandering heeft plaatsgevonden.

Update 29-3 (21:51) → Inmiddels zijn de prijzen sterk gestegen en is de neon niet langer te bestellen. Weer te bestellen bij Amazon Nederland in grijs en neon (blauw/rood) . Staar je niet blind op de uiterlijke verzenddatum, want we zien aan onze cijfers dat er dagelijks nog een groot aantal Switch-consoles door Amazon worden uitgeleverd.

Update 28-3 (15:51) → Op dit moment is de console bij Bol.com direct leverbaar voor 329 euro in de kleuren grijs en neon. Er zijn vermoedelijk slechts een aantal exemplaren beschikbaar en het is daarom verstandig om niet te lang te wachten. Bij Intertoys is alleen het grijze model nog beschikbaar.

Overige Switch-deals:

Vanwege de schaarste moet er rekening worden gehouden met hogere prijzen. Verschillende retailers hebben al prijzen gehanteerd van boven de 400 euro, terwijl de Switch vorige maand nog voor iets meer dan 300 euro werd aangeboden. We verwachten overigens dat deze situatie nog enkele weken zal aanhouden en dat de beschikbaarheid eind april/begin mei weer enigszins acceptabel is. Dat heeft niet alleen te maken met de vraag, maar ook met de productie die een tijdlang in China heeft stilgelegen.

Mocht je niet langer kunnen of willen wachten, kijk dan eens naar de Nintendo Switch Lite. Deze versie is meer dan 100 euro goedkoper en geeft je toegang tot dezelfde games. Het belangrijkste verschil tussen de twee consoles is dat de Switch Lite niet kan worden aangesloten op de televisie. Dit is een beperking van de hardware en deze functie kan niet worden toegevoegd door een los dockkingstation aan te schaffen. De Nintendo Switch Lite is voor €218 te bestellen bij Bol.com.