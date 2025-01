Nintendo Switch 2: mogelijke beelden van het moederbord gelekt

Nintendo houdt de lippen stijf op elkaar over de opvolger van de Switch, maar de geruchten over de Nintendo Switch 2 blijven zich snel verspreiden. Het meest recente lek, gedeeld door Reddit-gebruiker MHN1994, toont wat mogelijk het moederbord van de nieuwe Nintendo Switch 2 is. Hoewel de echtheid van de beelden niet bevestigd kan worden, merken andere gebruikers op dat het ontwerp overeenkomt met eerdere lekken die de afgelopen weken opdoken. De officiële aankondiging van de Nintendo Switch 2 wordt later dit kwartaal verwacht.

Moederbord van Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 zal vermoedelijk gebruik maken van de NVIDIA Tegra T239 SoC met maximaal 1536 CUDA-cores. Op het moederbord is de naam van de T239 niet zichtbaar, aangezien Nintendo vaak interne codenamen gebruikt voor zijn producten. De Nintendo Switch 2 zou verder uitgerust zijn met 12GB SK Hynix H58GE6AK8B LPDDR5X-geheugen. Nintendo lijkt ook te mikken op betere thermische prestaties met zichtbare hittebescherming rond zowel het geheugen als de cpu. De console beschikt daarnaast over een USB-C-poort, een gamecardslot en magnetische connectoren.

Het moederbord vertoont andere markeringen dan de eerder getoonde prototypes. Dit zou kunnen betekenen dat we hier te maken hebben met het uiteindelijke retailbord van de Nintendo Switch 2, wat impliceert dat er slechts minimale aanpassingen te verwachten zijn. Dit lek sluit aan bij eerdere geruchten, waaronder een mock-up van de Switch 2-console met een printplaat zonder elektrische componenten. Dit keer gaat het echter om een compleet moederbord, voorzien van geheugen, opslag en een NVIDIA SoC.

Samsung 8nm-chip

Op basis van de gelekte afbeelding lijkt de chip geproduceerd te zijn door Samsung, wat wijst op een 8nm-proces uit 2018. Veel mensen hadden echter gehoopt op een 4nm-chip voor de Nintendo Switch 2. Dit is uiteraard speculatie op basis van de gelekte foto’s, maar als dit waar blijkt te zijn, zou het een tegenvaller zijn voor de Switch 2-hardware. Dit zou namelijk resulteren in mindere prestaties en een beperkte accuduur.

Wat kunnen we verwachten van de prestaties van de Nintendo Switch 2?

Wat we qua prestaties van de Nintendo Switch 2 kunnen verwachten is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Tom Warren, journalist bij The Verge, is de hardware van de Switch 2 niet even krachtig als de PlayStation 4 Pro. “Er zijn zoveel geruchten over de Switch 2, maar het grappigste is toch wel dat het net zo krachtig zou zijn als een PS4 Pro,” aldus Warren.

John Linneman van het gerenommeerde Digital Foundry is het niet helemaal eens met deze opmerking. Op X schrijft hij: “Dat is grappig, omdat het waarschijnlijk op veel manieren superieur zal zijn door het gebruik van moderne NVIDIA-architectuur met toegang tot functies die de PS4 Pro niet heeft. Als draagbaar apparaat zal het echter op andere, verschillende manieren beperkt zijn.”