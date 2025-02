Nintendo Switch 2 prijs zal ‘rekening houden met verwachting van klanten’

Terwijl analisten voorspellen dat de Nintendo Switch 2 een prijskaartje van $400 zal krijgen wanneer deze later dit jaar wordt gelanceerd, heeft Nintendo zelf nog geen officiële aankondiging gedaan over de prijs van de volgende generatie console. Tijdens een recente investeerdersbijeenkomst gaf Nintendo-president Shuntaro Furukawa echter inzicht in de overwegingen rondom de prijsstelling.

Nintendo onthulde vorige maand het ontwerp van de Switch 2 in een korte video, waarin de vernieuwde controllers en een nieuwe Mario Kart-game werden getoond. Een uitgebreidere presentatie staat gepland voor 2 april tijdens een speciale Nintendo Direct. Hierin zal Nintendo meer details delen over de console. Kort daarna, vanaf 4 april, starten hands-on evenementen voor consumenten wereldwijd.

Prijs Nintendo Switch 2

In een Q&A-sessie met investeerders werd Furukawa gevraagd hoe Nintendo rekening houdt met de veranderende economische situatie sinds de oorspronkelijke Switch-lancering in 2017. “We zijn ons bewust van hoe de inflatie zich momenteel ontwikkelt en ook van de significante veranderingen in de wisselkoers sinds de lancering van de Nintendo Switch,” zei Furukawa.

“We moeten ook rekening houden met het prijsniveau dat consumenten verwachten voor Nintendo-producten. We kunnen op dit moment geen specifieke prijs voor de Nintendo Switch 2 noemen, maar we houden verschillende factoren in overweging.” De originele Nintendo Switch werd in gelanceerd voor €329,99. Gezien de stijgende kosten en trends in de industrie lijken analisten het eens te zijn dat $400 een logische stap is voor de Switch 2, wat in Nederland mogelijk zal resulteren in een prijs boven de €400.

Voorraadproblemen?

Nintendo zet hoog in op de productiecapaciteit van de Switch 2. “We nemen het risico en bereiden ons voor om aan een zo groot mogelijke vraag te voldoen,” verklaarde Furukawa. Toch erkent het bedrijf dat het opschalen van de productie geen eenvoudige taak zal zijn, gebaseerd op eerdere ervaringen met de originele Switch. Daarnaast bevestigde Furukawa dat Nintendo stappen onderneemt om scalpers te bestrijden door voldoende voorraad te leveren aan retailers.

Exclusieve games en compatibiliteit

Nintendo staat voor de uitdaging om een balans te vinden tussen het ondersteunen van de huidige Switch en het aanbieden van exclusieve titels voor de Switch 2. Tijdens dezelfde Q&A benadrukte Furukawa het belang van exclusieve games bij de lancering van nieuwe hardware: “Exclusieve games zijn cruciaal bij de introductie van nieuwe hardware. Tegelijkertijd willen we, zolang er veel mensen de Switch blijven spelen, nieuwe titels blijven uitbrengen.”

Voor 2025 staan titels zoals Pokémon Legends: Z-A en Metroid Prime 4: Beyond gepland voor de originele Switch, terwijl geruchten wijzen op exclusieve games van populaire franchises voor de Switch 2. Take-Two Interactive, de uitgever achter grote franchises zoals GTA en Civilization, heeft bevestigd dat het van plan is om de Switch 2 te ondersteunen. “We hebben altijd een goede relatie gehad met Nintendo,” aldus Take-Two CEO Strauss Zelnick. Hoewel Zelnick geen specifieke titels aankondigde, benadrukte hij dat de Switch 2 geschikt is voor een breder publiek, wat mogelijkheden biedt voor nieuwe releases.