‘Nintendo schroeft Switch-productie op met focus op Pro-versie’

Nintendo heeft geweigerd te reageren op een rapport van de Japanse zakenkrant Nikkei, waarin wordt beweerd dat het bedrijf van plan is om de productie van de Nintendo Switch op te schroeven. Nikkei claimt dat Nintendo zijn partners heeft gevraagd om de productie te verhogen tot 30 miljoen Switch-consoles voor het huidige fiscale jaar, dat loopt tot en met 31 maart 2022. De Switch is inmiddels alweer vier jaar oud en de verwachting is dat de toename alles te maken heeft met de introductie van een verbeterde versie.

De zakenkrant merkt op dat de plannen nog kunnen veranderen vanwege het wereldwijde tekort aan halfgeleiders, dat tijdens de uitbraak van het coronavirus een groot probleem is gebleken voor de productie van consumentenelektronica. “Het bedrijf heeft een aantal onderdelenfabrikanten benaderd om de productie te verhogen”, luidt het rapport van Nikkei. “Verschillende mensen binnen het bedrijf gaven toe dat ze overwegen om de productie uit te breiden. Het bedrijf zal naar verwachting ook een duurder model met een beter beeldscherm introduceren.”

Volgens Bloomberg is de Switch Pro uitgerust met een 7-inch oled-scherm van Samsung, terwijl de huidige Switch en Switch Lite het respectievelijk moeten doen met een 6,2- en 5,5-inch lcd-scherm. Het model zou 4k-ondersteuning krijgen via NVIDIA’s DLSS-technologie.

In een recent interview gaf de president van Nintendo een update over de hardwareproductie van Switch, waarin hij verklaarde dat het bedrijf genoeg halfgeleiders had kunnen bemachtigen voor ‘onmiddellijke’ productie. Nintendo-topman Shuntaro Furukawa waarschuwde desondanks nog wel dat er later dit jaar alsnog tekorten kunnen ontstaan vanwege de grote vraag.

“We zijn erin geslaagd om de benodigde materialen veilig te stellen voor de onmiddellijke productie van halfgeleiders voor de Nintendo Switch”, zei hij. “In Japan en andere landen is de vraag echter erg sterk sinds het begin van het jaar en er is een kans op tekorten bij sommige retailers in de toekomst. Het is moeilijk te zeggen hoe we hiermee omgaan, maar in sommige gevallen kunnen we mogelijk niet voldoende exemplaren leveren.”