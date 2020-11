Nieuwe PS5-systeemupdate verbetert de prestaties, maar verhelpt naar verluidt downloadbug niet

Sony heeft een nieuwe update voor de PlayStation 5 uitgebracht om de systeemprestaties te verbeteren. De eerder ontdekte downloadbug lijkt helaas nog steeds aanwezig te zijn.

Eerste PS5-update

Het bedrijf heeft geen verdere details verstrekt over de 866 MB wegende update. De vernieuwde systeemsoftware verschijnt twee dagen voor de officiële releasedatum van 19 november in Nederland en België.

Gebruikers hebben sinds de release van de PS5, in onder andere de Verenigde Staten op 19 november, verschillende problemen ondervonden, waaronder het crashen van verschillende games. De problemen zouden starten wanneer het systeem in rustmodus wordt gezet.

Journalist Jeff Gerstmann claimt meerdere keren crashes te hebben gehad nadat hij de console in rustmodus had geplaatst tijdens het spelen van Spider-Man: Remastered. James Stevenson, directeur van Insomniac, zei: “Ik gebruik het prima op mijn PS5, maar we zullen de bug oplossen waardoor onze games af en toe crashen in rustmodus. Tot die tijd is het misschien verstandig om Spider-Man of Miles Morales volledig sluiten voordat je het systeem in rustmodus zet.”

Een aantal PS5-gebruikers kunnen ook geen games downloaden via de PlayStation Store, waarbij een volledige fabrieksreset de enige bekende oplossing is. De bug zorgt ervoor dat PS5-games vast komen te zitten in een ‘Queued for Download’-status, waarbij het systeem denkt dat de game wordt gedownload, maar de downloadwachtrij op dat moment leeg is. Verschillende gebruikers bevestigen dat de downloadbug nog steeds aanwezig is na installatie van de update.

