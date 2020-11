‘Downloadbug op PlayStation 5 vereist volledige reset’

De PlayStation 5 is sinds afgelopen donderdag beschikbaar in de Verenigde Staten, terwijl de lancering in Nederland op 19 november zal plaatsvinden. Dat geeft Sony hopelijk voldoende tijd om een irritante bug te verhelpen, waardoor er games kunnen worden gedownload en de enige oplossing een volledige reset is.

Downloadbug PS5

Verschillende rapporten claimen dat de PS5-games vast komen te zitten in een ‘Queued for Download’-status, waarbij het systeem denkt dat de download is gestart, terwijl de wachtrij nog leeg is. De enige huidige oplossing is schijnbaar een volledige fabrieksreset, waarbij alle gegevens van de console worden gewist.

Gebruikers lijken dit probleem voornamelijk te ondervinden tijdens het downloaden van Call of Duty: Black Ops Cold War. De bug kan resulteren in twee problemen: na een poging om een game te downloaden wordt deze weergegeven als ‘Queued for Download’ of er wordt melding gemaakt van een downloadfout.

De titel verschijnt in je gamebibliotheek, maar als je het product in de PlayStation Store zoekt staat er dat deze beschikbaar is, wat suggereert dat de gebruiker er geen eigenaar van is. De bug is niet beperkt tot Black Ops Cold War. Spelers hebben ook problemen gemeld met Godfall, Demon’s Souls, Spider-Man: Remastered, Sackboy: A Big Adventure en Disney+.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition