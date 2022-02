Call of Duty: Vanguard Zombies Season 2 start vandaag: nieuwe map, wapens en meer

Activision heeft bekendgemaakt dat het tweede seizoen van Call of Duty: Vanguard en Warzone Pacific op 14 februari van start gaat. Daarnaast komt er ook veel nieuwe content naar de Zombies-modus, waaronder de nieuwe map Terra Maledicta.

Call of Duty: Vanguard Zombies Season 2

De nieuwe Zombies-map speelt zich af in de Egyptische woestijn en daarbuiten. Er zullen poorten naar nieuwe arena’s worden geopend, waaronder de Dark Aether zelf op een geheel nieuwe locatie voor Vanguard Zombies. Professor Krafft en zijn Special Forces-strijders hebben een bruggenhoofd in de Dark Aether opgezet in de strijd tegen Von List, waar ze alles op het spel zetten om een verloren pagina uit de Tome of Rituals te bemachtigen.

Vercanna is de laatste Dark Aether-entiteit die haar krachten leent in de strijd tegen Von List en Kortifex. Vercanna, een nieuwkomer in onze wereld, zint op wraak op Kortifex voor het uitroeien van haar hele clan. Ze is de laatste van haar soort, en voegt zich bij Kraffts bondgenoten op een cruciaal moment in de oorlog tegen de zombies. Haar beheersing van Life Energy via haar Artifact, the Wand of the Wilds, geeft de speler de Healing Aura-vaardigheid die cruciaal kan zijn in gevechten. Als je haar artefact activeert, worden er standaard lichtstralen op alle Operators afgevuurd die hen onmiddellijk weer volledig gezond maken.

Spelers die lang genoeg overleven in ‘Der Anfang’ of ‘Terra Maledicta’ krijgen te maken met Zaballa the Deceiver, een machtige handhaver van de Dark Aether die door Kortifex op de wereld is losgelaten. Zaballa is een chaotische, kwaadaardige tegenstander met een sluw gevoel voor humor. Haar ware gezicht verbergt zich achter drie maskers. Deze geven haar de kracht om weg te zweven van Operators, om onder het oppervlak toe te slaan met elektrische uitbarstingen op een moment. Hoewel ze tegen veel aanvallen bestand is, is datgene wat haar energie geeft ook haar grootste zwakte.

De aankomende update zal ook voor het eerst ‘wonder weapons’ introduceren in Call of Duty: Vanguard Zombies, iets waar fans al om vragen sinds de release van de game. De klassieke Ray Gun, die sinds zijn eerste verschijning in Call of Duty: World at War uit 2008 in elke Call of Duty Zombies-modus te vinden was, zal samen met het gloednieuwe Decimator Shield via de mysterieuze doos zijn te verkrijgen.