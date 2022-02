Dit is er nieuw in Call of Duty: Vanguard en Warzone Pacific Season 2

Activision heeft Call of Duty: Vanguard en Warzone Pacific Season 2 aangekondigd. Het nieuwe seizoen gaat op 14 februari 2022 van start en zal een flink aantal vernieuwingen introduceren. Deze updates kunnen op 10 februari voor Vanguard en op 14 februari om 18:00 voor Warzone worden gedownload, waarna beide updates live gaan. Zodra beide updates zijn gedownload, kun je genieten van dubbele XP in beide games om de lancering van dit nieuwe seizoen te vieren.

Call of Duty: Vanguard en Warzone Pacific Season 2

Call of Duty: Vanguard krijgt twee nieuwe maps: Casablanca en Gondola. Er verschijnen ook drie nieuwe Operators van Task Force Yeti. De verzetsstrijder Anna Drake geeft de aftrap van seizoen 2, zij wordt later gevolgd door heavy gunner Thomas Bolt en de Braziliaanse sluipschutter Gustavo dos Santos. De Ranked Play-bèta in de multiplayermodus begint ook met seizoen 2. Ranked Play zal Call of Duty League-regels bevatten, zichtbare skillratings en beloningen.

Operators krijgen de beschikking over verschillende klassieke wapens om hun loadouts te versterken in multiplayer, Zombies en Warzone. Via de Battle Pass speel je op de dag van release de KG M40 Assault Rifle en Whitley LMBG vrij. In de loop van het tweede seizoen worden ook de Ice Axe en een Armaguerra 43 SMG aan de game toegevoegd.

Op de website van Call of Duty is te zien dat Warzone-spelers kunnen uitkijken naar onder andere Nebula V-munitie en -bommen, die gifgas uitstoten, en mobiele decontaminatiestations om je hiertegen te beschermen. Nebula V bevindt zich voornamelijk in de fabrieken en laboratoria rond Caldera en wordt zwaar bewaakt door Axis-troepen.

De raffinaderij tussen de mijnen en de dokken die ooit fosfaat produceerde is hergebruikt en is nu een fabriek die Nebula V uitspuwt. Deze nieuwe ‘Chemical Factory’ is qua ontwerp vergelijkbaar, maar met een aantal opmerkelijke verschillen, waaronder vijandelijke soldaten die de faciliteit beschermen en een val in het centrale gebouw. Andere nieuwe locaties zijn Research Labs en Rebirth Reinforced (later moment). Er zijn daarnaast voor Warzone ook nieuwe modi in aantocht, waaronder Caldera Crash en Bomber, samen met Rebirth Island Iron-trials later in het seizoen.

Deze updates zullen verschillende fixes, quality of life-updates en andere features bevatten waar de studio’s aan hebben gewerkt in aanloop naar Season 2. Deze verbeteringen zullen vergelijkbaar zijn met die in de aanloop naar dit nieuwe seizoen: in een recente Vanguard-update werden problemen met slecht zicht als gevolg van rook en vuur aangepakt en werden shotguns zoals de Double Barrel (wanneer Akimboed) minder effectief gemaakt. In de komende week kun je van alle studio’s berichten verwachten over de precieze veranderingen die deze update met zich meebrengt.