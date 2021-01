New Pokémon Snap wordt op 30 april uitgebracht voor Nintendo Switch

Nintendo heeft op donderdag bekendgemaakt dat New Pokémon Snap op 30 april wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch. De game is het vervolg op de N64-game die in 1999 werd uitgebracht en in 2007 naar de Wii kwam via Virtual Console.

New Pokémon Snap

De first-person game is in samenwerking met Bandai Namco ontwikkeld en het doel is om 200 verschillende Pokémon te fotograferen, terwijl je het kleurrijke eiland ontdekt. In de trailer wordt onthuld dat spelers de Lental-regio gaan verkennen. “Ga van eiland naar eiland op een ecologisch onderzoek, bouw je Pokémon Photodex terwijl je wilde Pokémon in hun natuurlijke habitat observeert”, aldus het persbericht voor New Pokémon Snap.

Lees ook → Nintendo Switch Mario Red en Blue Edition officieel aangekondigd en beschikbaar voor pre-order

“Pokémon en vegetatie in Lental beginnen soms te gloeien. Dit staat bekend als het Illumina-fenomeen, dat uniek is voor de Lental-regio in New Pokémon Snap. Op verzoek van Lental’s eigen Professor Mirror ga je van eiland naar eiland op een ecologisch onderzoek, veilig drijvend in je vertrouwde pod, de NEO-ONE, terwijl je Lental Pokémon en hun leefgebieden fotografeert om de waarheid achter de Illumina-fenomeen te ontrafelen.”

De foto’s die je maakt worden door Professor Mirror beoordeeld en de score hangt af van de poses van de Pokémon in kwestie, hoe groot ze lijken, hoe direct ze naar de camera kijken en hoe ze in het kader zijn geplaatst.

New Pokémon Snap verschijnt niet zonder reden, want de Pokémon-franchise viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. The Pokémon Company gaat vanwege het jubileum samenwerken met zangeres Katy Perry, speciale merchandise uitbrengen en klassieke Pokémon-kaarten opnieuw uitbrengen.