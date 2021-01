Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition officieel aangekondigd en beschikbaar voor pre-order

Nintendo heeft vandaag een gloednieuwe uitvoering van de Nintendo Switch gepresenteerd: Mario Red & Blue Edition. Deze speciale editie van de Nintendo Switch is vanaf 12 februari te koop en is beschikbaar voor pre-order bij NedGame. In de komende dagen komt de console ook beschikbaar bij Bol.com, Amazon Nederland, Game Mania en MediaMarkt.

Mario Red & Blue Edition

Mario Red & Blue Edition is de eerste Nintendo Switch-versie waarbij het system zelf een andere kleur heeft. De console heeft een unieke rode en blauwe kleurcombinatie in de stijl van Mario’s bekende outfit. Verder komt het pakket met rode Joy-Con-controllers met blauwe polsbandjes, een blauwe Joy-Con-houder, een rode Nintendo Switch-houder en een rode Nintendo Switch. Nintendo levert ook een Mario Red & Blue Edition-etui en beschermfolie mee om de Nintendo Switch te beschermen tijdens al je avonturen.

De releasedatum van 12 februari is gekozen omdat op deze dag Super Mario 3D World + Bowser’s Fury wordt uitgebracht voor de verschillende Nintendo Switch-systemen. Het Japanse bedrijf deelde vandaag nieuwe informatie over de game, echter lees je daar meer over in een afzonderlijk artikel. Naast de game worden er ook twee nieuwe amiibo-figuurtjes uitgebracht. De nieuwe amiibo van Kat-Mario en Kat-Peach bieden extra’s voor in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.