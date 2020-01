Mogelijke specificaties NVIDIA RTX 3070 en 3080 gelekt, AMD Radeon RX 5950 XT komt over zes maanden

De RTX 2080-serie van NVIDIA is sinds 2018 beschikbaar en dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de opvolgers later dit jaar zullen verschijnen. NVIDIA’s volgende architectuur is Ampere en is volgens een nieuw rapport betekent dat een grote stap voorwaarts. De RTX 3080-serie zou maar liefst 50% betere prestaties leveren bij de helft van het stroomverbruik. Deze verbeteringen zouden te danken zijn aan de overstap naar een efficiënter 7nm-procedé.

Volgens de website MyDrivers zal NVIDIA de GA103 en GA104 introduceren voor de eerste golf van Ampere-gpu’s. De GA103 zou worden ingezet voor de RTX 3070 en de RTX 3080 zou de beschikking krijgen over de GA104. NVIDA zou de GA103 willen voorzien van 60 streaming muliprocessor met elk 64 cores, wat leidt tot 3870 shader-processors. Het rapport wijst op een geheugenbus van 320-bit en er zou tot 20GB aan GDDR6-videogeheugen beschikbaar zijn op de RTX 3080. De RTX 3070 zou over maximaal 16GB GDDR6-geheugen beschikbaar op een geheugenbus van 256-bit. Er zouden in totaal 48 streaming multiprocessors aanwezig zijn, wat resulteert in 3072 shaders.

Hoe serieus we het rapport moeten nemen is moeilijk in te schatten. Het lijkt in ieder geval niet erg voor de hand te liggen dat NVIDIA de hoeveelheid VRAM zal verdubbelen ten opzichte van de huidige kaarten in hetzelfde segment.

AMD zou daarnaast van plan zijn om over zes maanden een nieuwe high-end grafische kaart te onthullen. Het zou volgens TweakTown gaan om de Radeon RX 5950 XT met 80 compute units, 5120 streamprocessors en maximaal 17,5 TFLOP’s aan rekenkracht. De nieuwe RDNA2-architectuur biedt AMD ook de mogelijkheid voor hardware-gebaseerde ray tracing-ondersteuning. Deze nieuwe grafische kaart van AMD zou krachtiger zijn dan de RTX 2080 Ti, NVIDIA’s huidige vlaggenschip.