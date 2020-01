Onbekende AMD-gpu verslaat NVIDIA RTX 2080 Ti in benchmark

Een nog onbekende AMD Radeon RX-gpu is gespot in de database van de OpenVR Benchmark en de prestaties zijn uitstekend te noemen. De gpu van AMD is in de test namelijk sneller dan het vlaggenschip van NVIDIA, de GeForce RTX 2080 Ti. De test werd uitgevoerd met een opstelling die bestond uit een AMD Ryzen 7 4800H processor, die onderdeel uitmaakt van de AMD Renoir-serie. Producten die in ontwikkeling zijn worden vaker getest met opvallende testopstelling en dat lijkt ook hier het geval te zijn, des te opvallender zijn de cijfers die gpu heeft weten neer te zetten.

De vooralsnog onbekende AMD-gpu werd getest met een HTC Vive MV (90Hz) HMD (1512 x 1680 pixels) en weet 103,32 frames per seconde te scoren, terwijl de GeForce RTX 2080 Ti met dezelfde resolutie ‘slechts’ 88,10 fps weet te behalen. Dat is een verschil van 17 procent in het voordeel van AMD. In het overzicht worden ook de RTX 2070 en GTX 1660 Ti meegenomen, echter zijn die benchmarks uitgevoerd op lagere resoluties.

De grote vraag is of dit het aankomende vlaggenschip van AMD is en of dezelfde prestaties zijn te zien in traditionele games. Het zal voor de consument in ieder geval goed zijn als we een Navi-kaart krijgen te zien die 10 tot 20 procent sneller is dan de RTX 2080 Ti. Overigens moeten we niet vergeten dat de RTX 2080 Ti inmiddels al sinds september 2018 beschikbaar is, waardoor een nieuwe generatie NVIDIA-gpu’s niet ver meer weg is.

AMD-ceo Lisa Su beloofde onlangs een high-end Radeon RX Navi-gpu. Su bevestigde ook dat AMD zwaar investeert in hardwarematige ray-tracing voor hun Navi-gpu’s die gebaseerd zijn op de 2e generatie RNDA-architectuur.