‘Microsoft overweegt om Halo Infinite exclusief voor Xbox Series S en X uit te brengen’

Halo Infinite had later dit jaar moeten verschijnen voor de Xbox One en Xbox Series X, maar kort na de presentatie en de daaropvolgende kritiek van fans op de graphics besloot Microsoft de game met een jaar uit te stellen. Een nieuw gerucht suggereert dat dit nog grotere gevolgen kan hebben, want het bedrijf zou zelfs overwegen om de Xbox One-versie in zijn geheel te schrappen.

Halo Infinite niet naar Xbox One?

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde ResetEra-gebruiker Sponger, die eerder nauwkeurige details heeft gepubliceerd over exclusieve Xbox-games, worstelt ontwikkelaar 434 Industries om prestaties boven 900p te behalen op de Xbox One S. Deze problemen hebben ertoe geleid dat wordt overwogen om Halo Infinite alleen voor Xbox Series X, Series S en de pc uit te brengen.

“De huidige versie van Halo Infinite op Xbox One S komt niet in de buurt van 1080p (zelfs lager dan 900p) en heeft ernstige problemen met het laden van assets (veel erger dan je hebt gezien tijdens de pc-demo)”, aldus de insider. “Het idee is om de manier waarop assets worden ingeladen op het niveau van de engine te veranderen, RT als standaard te maken (sommige assets verbeteren/ontgrendelen), geometrie te verbeteren, post-processing en meer cpu-gebonden interactiviteit toe te voegen.”

Dat zou slecht nieuws zijn voor de strategie van Microsoft. Het bedrijf bracht eerder dit jaar nog naar buiten dat games van hun eigen studio’s voor zowel de Xbox One-serie als Xbox Series X zouden verschijnen. Bovendien wordt beweerd dat Microsoft niet heeft uitgesloten om Halo Infinite na 2021 uit te brengen als het denkt dat de game hiervan zou profiteren. “Het is behoorlijk rommelig in de top met beslissingen, maar ze zijn ervan overtuigd dat ze de beste Halo-game ooit moeten maken”, schreef de gebruiker.

343 Industries had eerder de kritiek op de graphics van de game erkend en de fans verteld dat ze de feedback ‘heel serieus’ namen. Na het uitstellen van Halo Infinite bood Phil Spencer, hoofd van de Xbox-divisie, zijn excuses aan omdat de game niet aan de verwachtingen had voldaan, maar zei dat hij geloofde dat het uitstellen van Infinite de juiste beslissing was voor Xbox en Halo.

