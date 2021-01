‘Microsoft gaat in 2021 twee onaangekondigde games voor Xbox (Series X | S) uitbrengen’

Microsoft heeft volgens de doorgaans goed geïnformeerde Jez Corden van Windows Central nog ten minste twee grote games die in 2021 zullen verschijnen voor Xbox (Series X | S). Het zou gaan om titels die nog niet officieel zijn aangekondigd. “Ik ken minstens twee games, grote games, die niet op die lijst staan en die in 2021 naar Xbox komen”, zei Corden in een recente podcast van The Xbox Two.

Er gaan geruchten dat een van de games Forza Horizon 5 zou kunnen zijn. Journalist Jeff Grubb bracht eind vorig jaar naar buiten dat Playground Games zou willen breken met de traditie door twee Forza Horizon-games achter elkaar uit te brengen, terwijl Forza Motorsport-game op een later moment zou verschijnen. De tweede game is mogelijk Wolfenstein III, de laatste game in de Wolfenstein-trilogie, die wordt ontwikkeld door MachineGames en zal worden uitgegeven door Bethesda Softworks.

“We zagen Forza Motorsport al in een teaser enkele maanden geleden, maar ik denk dat we eerst een nieuwe Forza Horizon-game krijgen en ik verwacht dat die komend jaar verschijnt”, aldus Grubb. “Ze bevinden zich in een opmerkelijk situatie waarin Playground om de een of andere zegt dat ze klaar zijn om als eerste te gaan. Ik denk dat ik de setting al weet, maar ik zal het ze zelf laten aankondigen.”

Xbox Game Studios zal in 2021 ook Halo Infinite en Psychonauts 2 uitbrengen. Verschillende andere aangekondigde Xbox-games nog geen releasedatum gekregen, waaronder Age of Empires IV, As Dusk Falls, Everwild, Fable 4, Hellblade 2, Forza Motorsport 8, Perfect Dark, Project Mara, State of Decay 3 en enkele Bethesda-titels.

Daarnaast onthulde Dave Morgan, de Narrative Director van Xbox, op zijn LinkedIn-profiel dat er momenteel wordt gewerkt aan een groot onaangekondigd AAA-project met een open wereld. “Als Narrative Director van het Xbox Game Studios Publishing-team, houd je toezicht op alle verhalende elementen voor meerdere Xbox-only games, meest recentelijk de veelgeprezen Microsoft Flight Simulator en andere spannende nieuwe AAA-titels die nog moeten worden aangekondigd”, voegde hij eraan toe.

Xbox Series X

Xbox Series S