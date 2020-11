‘Forza Horizon 5 wordt in 2021 uitgebracht’

Forza Horizon 5 wordt mogelijk volgend jaar uitgebracht voor Xbox Series X|S. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde journalist Jeff Grubb zou Playground Games willen breken met de traditie door twee Forza Horizon-games achter elkaar uit te brengen, terwijl Forza Motorsport-game op een later moment zou verschijnen.

Forza Horizon

“We zagen Forza Motorsport al in een teaser enkele maanden geleden, maar ik denk dat we eerst een nieuwe Forza Horizon-game krijgen en ik verwacht dat die komend jaar verschijnt”, aldus Grubb. “Ze bevinden zich in een opmerkelijk situatie waarin Playground om de een of andere zegt dat ze klaar zijn om als eerste te gaan. Ik denk dat ik de setting al weet, maar ik zal het ze zelf laten aankondigen.”

De laatste game in de Horizon-serie was Forza Horizon 4 uit 2018. Deze game is inmiddels geüpdatet voor Xbox Series X|S. Sinds de lancering van de eerste Horizon-game verscheen er iedere twee jaar een nieuwe uitvoering en volgens dit schema is de volgende titel in de serie zelfs al een jaar te laat.