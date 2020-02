Metro-ontwikkelaar: belangrijkste functies PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X moeten nog worden onthuld

Metro-ontwikkelaar 4A Games heeft gesuggereerd dat de PlayStation 5 en Xbox Series X nog meer spannende functies zullen introduceren voor hun nieuwe games. Eurogamer publiceerde onlangs een interview met 4A Games over de indrukwekkende Switch-versie van zowel Metro 2033 als Last Light. In hetzelfde interview sprak chief technology officer (CTO) Oles Shishkovstov ook over de volgende generaties consoles.

Terwijl Shishkovstov bevestigde dat 4A afscheid zal nemen van bestaande technieken ten gunste van ray tracing voor zowel de PS5 als de Xbox Series X. Daarnaast lijkt de CTO ook te wijzen op functies voor de next-gen consoles die nog moeten worden aangekondigd. “We zijn volledig bezig met ray tracing en laten de oude technieken volledig vallen”, zei de CTO. “Intern hebben we veel geëxperimenteerd en tot nu toe met spectaculaire resultaten. Je zult moeten wachten om te zien wat we in onze toekomstige projecten implementeren.”

Shishkovstov kijkt echter meer uit naar functies die nog in de pijplijn zitten. “Ik ben meer enthousiast over de functies die nog niet zijn onthuld”, vertelde hij aan Eurogamer toen hem werd gevraagd naar de hardware van de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Zowel de PS5 als de Xbox Series X worden aangedreven door een aangepaste AMD Zen 2-cpu met Navi-gpu. Exacte specificaties moeten nog worden onthuld, maar recente geruchten suggereren dat de consoles weinig voor elkaar onder zullen doen. Zoals vorige week werd onthuld, zullen de consoles ook beschikken over speciale audiohardware, die de ervaring op het gebied van audio moeten verbeteren. In 2019 onthulde de PlayStation-hoofdarchitect Mark Cerny dat de PS5 ondersteuning voor 3D-audio zal bieden.

De PS5 en Xbox Series X verschijnen eind 2020 en zullen vermoedelijk 499 euro gaan kosten.